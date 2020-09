Gugu: advogados garantem ter documento que muda rumos de herança

Os advogados de Rose Miriam Di Matteo afirmam que têm um documento, em inglês, assinado por Augusto Liberato , no processo para o pedido de Green Card para toda a família, e que comprova que o casal tinha união estável. O apresentador sonhava em viver nos Estados Unidos com os filhos, longe dos holofotes. Para isso, entrou com processo para conseguir a documentação junto as autoridades americanas, de acordo com reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 27.