Série 'Música #EmCasaComSesc' ganha novo formato; confira programação

CB Correio Braziliense

Arnaldo Antunes se apresenta acompanhado pelo pianista Vitor Araújo - (crédito: Márcia Xavier/Divulgação)

A série Música #EmCasaComSesc conta com uma ampla programação musical desde abril e, agora, inaugura uma nova fase: as apresentações serão transmitidas da casa dos músicos ou com transmissão direto dos palcos das unidades do Sesc em São Paulo, ainda sem a presença de público. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher shows com formações maiores.



O formato híbrido permite que o projeto continue oferecendo encontros com músicos de outros estados e com artistas em condições de maior vulnerabilidade ao novo coronavírus. As apresentações seguem no mesmo horário, às 19h, sendo transmitidas no Instagram Sesc ao vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

Nesta terça-feira (29/9), o violonista, compositor e arranjador mineiro Juarez Moreira apresenta um panorama dos 50 anos de carreira, ao lado dos músicos Kiko Mitre no contrabaixo e Lincoln Cheib na bateria. O trabalho dele é conhecido por conciliar a bossa nova, o jazz e o choro, fazendo também uso de referências que vão da música erudita a gêneros como o rock.

Na quinta-feira (1/10), Jorge Aragão se apresenta direto do Rio de Janeiro. Cantor, sambista e compositor de inúmeros sucessos, o músico tem canções gravadas por grandes intérpretes do samba, como Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila. O sambista se apresenta acompanhado por Jerominho Fernandes no violão e Daniel Aranha no cavaquinho.

Cida Moreira traz, na sexta-feira (2/10), um show com repertório abrangente incluindo toada, canção, balada, poesia cantada, rock e música contemporânea. A cantora se apresenta acompanhada por Omar Campos no violão, viola caipira e contrabaixo, e Iuri Salvagnini no acordeon e piano.

Arnaldo Antunes realiza um show direto do palco do Sesc Pompeia, no sábado (3/10). Para a apresentação, Antunes escolheu uma formação com a qual nunca havia se apresentado anteriormente. Acompanhado pelo pianista Vitor Araújo, o cantor interpreta as músicas do álbum recente, Real resiste (2020).

Confira a programação do Música #EmCasaComSesc desta semana

29 de setembro - Juarez Moreira com participação de Kiko Mitre e Lincoln Cheib

1º de outubro - Jorge Aragão com participação de Jerominho Fernandes e Daniel Aranha

2 de outubro - Cida Moreira com participações com Omar Campos e Iuri Salvagnini

3 de outubro - Arnaldo Antunes com participação de Vitor Araújo