'Beija-sapo', programa de namoro da MTV, pode ganhar nova versão

Daniella Cicarelli em 'Beija-sapo' na MTV - (crédito: Reprodução/ YouTube)

Nos anos 2000, sob o comando de Daniela Cicarelli, o programa Beija-sapo reuniu diversos artistas, jogos, desafios e acabou se tornando um sucesso da MTV. Agora, treze anos após o último episódio ir ao ar, em 2007, é provável que a atração ganhe um reboot.

De acordo com o Na Telinha, do portal UOL, o conteúdo seria focado nas cenas de beijos e nos relacionamentos. A proposta seria exibir novamente episódios clássicos do programa e as novas gravações começariam em novembro deste ano.

Ao portal, Tiago Worcmann, vice-presidente de música e entretenimento da ViacomCBS, criadora do canal, disse que o processo de análise da reexibição do programa já está ocorrendo. “O material é bastante rico e abundante e faz parte da história da televisão brasileira. Estamos neste momento checando direitos de imagem e conferindo o que pode nos interessar”, declarou.

Beija-sapo

O Beija-sapo era, basicamente, um programa de relacionamento. Nos episódios, um dos participantes convidados, chamados de princesa ou príncipe, deviam escolher um dos fantasiados de sapo ou perereca para dar um beijo no final da edição. O processo de escolha do par romântico consistia em várias fases, como jogos e desafios.

No decorrer do programa, alguns pretendentes eram desclassificados e, então, a plateia tinha a oportunidade de beijar o sapo ou perereca eliminado. Beija-sapo ficou conhecido por mostrar, também, beijos LGBT.