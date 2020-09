Sessão da tarde: 'Meu pai, meu herói' é exibido nesta terça-feira (29)

CB Correio Braziliense

(crédito: Pathé Outsider Films/ Divulgação)

O filme Meu pai, meu herói é a atração da Sessão da tarde, na Rede Globo, nesta terça-feira (29/9). Dirigido por Nils Tavernier, o drama narra a história de Paul (Jacques Gamblin) e do filho Julien (Fabien Héraud).

Paul era um grande competidor de maratonas e de triathlon, mas quando percebe que o filho, Julien, viverá para sempre em uma cadeira de rodas, ele desiste do esporte e acaba não conseguindo manter um relacionamento com o menino.

No entanto, tudo que Julien quer é a atenção do pai e poder compartilhar experiências ao lado dele. Ao ver que um paraplégico conseguiu completar uma prova do triathlon Ironman com ajuda da família, o jovem se inspira e tenta a maratona com o pai.