Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (29/9)

Honra tua humanidade

Data estelar: Marte e Saturno em quadratura; Lua cresce em Peixes

Honrar tua humanidade é nunca desistir diante do que pareça impossível de conquistar, porque a história do teu reino o confirma, nós somos capazes de tornar possível o impossível. Firme vontade é a chave alquímica que abre as portas, a quintessência de nossa humanidade, pois, mesmo que essa tenha sido utilizada para perpetrar horrores, ainda assim isso não ofusca os avanços que fizemos. Honra tua humanidade, começa a reservar um tempo de cada dia para apreciar o gênio humano, em vez de te dedicar sistematicamente a odiar teus semelhantes, imaginando que o planeta Terra seria melhor sem nosso reino. Nosso problema é esse, sermos uns contra os outros, sem importar quais sejam as razões que nos opõem. Honra tua humanidade, ama teus semelhantes e teus diferentes, demonstra teu amor respeitando a todos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Fazer, sim! Fazer de qualquer jeito, melhor não! Esta é uma daquelas horas em que você se encontra diante do dilema de dar conta de tudo o mais rapidamente possível, ou demorar mais, para aprimorar o processo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As contrariedades não hão de azedar seu humor, mas chamar a atenção para tudo que precisa ser feito, mesmo que não haja boa vontade para isso. Nem sempre se pode viver no mundo do regozijo. Há outros momentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os agrados e os desagrados se misturam e convivem, num cenário que não pode ser mudado, não importa o quanto você se esforçar para isso. Diante do inevitável, melhor se adaptar e aguardar por melhores momentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Antes de fazer o que parece inevitável, mas que precisa de atitudes de duvidosa reputação, procure se antecipar aos resultados e verificar se esses valeriam a pena, ou se não seria melhor fazer das tripas coração.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que é impossível hoje, amanhã pode se tornar viável. Esse processo já aconteceu inúmeras vezes em sua vida, por isso, dessa vez não seria diferente, não importando o grau de aparente impossibilidade que se apresenta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sacrifique tempo, sacrifique recursos, sacrifique a si, dando concessões que em outros tempos seriam inimagináveis, porém, nunca sacrifique seus princípios, mesmo que em nome de algo que você deseja muito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As atitudes que as pessoas tomam chocam sua alma e provocam recuo. No entanto, tudo continuará em marcha, apesar das discordâncias, dos embates e de momentos como este, em que tudo parece ir por água abaixo. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que não merecem discussão. Há coisas que precisam ser feitas e nada mais, o resto é perda de tempo. Porém, se você observar com imparcialidade, a nota dominante dos relacionamentos é mesmo perder tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tome distância para observar tudo de uma perspectiva mais ampla, porque neste momento a força dos desejos assume uma qualidade determinante e, como sempre, urgente, tornando tudo mais difícil e tenso. Perspectiva.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando chega a hora de fazer o que você não tem vontade, mas precisa ser feito assim mesmo, ou você resiste e entra em modo rabugento, ou se mune de boa vontade para dar conta de tudo. É uma escolha.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há discussões que, em vez de esclarecer ou desanuviar o cenário, pelo contrário, trazem como resultado um clima pesado, que complica tudo. Há momentos em que isso se torna inevitável, e é melhor os deixar passar, sem resistência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Algumas decisões precisam ser postas em prática, a despeito de não serem agradáveis a todas as pessoas envolvidas. Chega uma hora em que é necessário tomar a iniciativa e fazer, deixando de lado os agrados. Eficiência.