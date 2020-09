'Flor do Caribe' nesta terça (29): Cassiano encontra Ester e dá surra em Alberto

CB Correio Braziliense

O destaque no mundo das novelas desta terça-feira (29/9) fica com a trama de Flor do Caribe. A produção das 18h terá um aguardado reencontro: Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi Massafera) finalmente vão se ver. Mas a cena será conturbada por conta da aparição de Alberto (Igor Rickli), que vai acabar apanhando.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos

Clara revela a Malu que Edgar a está traindo. Lica, MB e Felipe preparam sua festa. Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afirma que não irá. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Samantha beija Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê vê Guto beijar Clara e tem uma crise.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato comenta com Bibiana que seus filhos estão distantes. Samuel mostra a medalha de Dionísio para Quirino. Cassiano discute com Alberto. Ester se surpreende com Cassiano e cobra satisfações dele, que tenta explicar por que desapareceu durante sete anos. Ester manda Cassiano embora. Taís e Olívia abraçam Cassiano. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho. Ester vai até a praia e encontra Cassiano.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Lili insinua que o bebê é de Germano. Florisval e Rosângela comemoram a notícia do casamento com os filhos. Leila e Rafael ficam juntos, e o rapaz propõe que os dois iniciem uma relação. Claudia avisa a Carolina que o pedido de adoção foi negado pelo Juiz por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a Eliza que retire o processo que move contra ela.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Joyce ouve Ivana falando com Eugênio sobre o jantar. Simone fica decepcionada com o que Ivana conta sobre seu encontro com Cláudio. Silvana inventa uma desculpa para justificar a Eurico o desfalque em sua conta bancária. Jeiza termina seu namoro com Vitor. Silvana decide confessar a Eurico como gastou o dinheiro. Ritinha descobre que está grávida. Ritinha se apavora com o resultado do teste de gravidez. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Dantas avisa a Ruy que ele já pode ir a Parazinho. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Na mansão dos Almeida Campos, Carmen fala sozinha que Cintia irá se arrepender de ter cruzado seu caminho. Pata, Mili e Bia ajudam Vivi a treinar beijo com receitas tiradas da internet, como tentar pegar gelo de dentro do copo com a língua. Ana e Tati planejam montar a casa de Pipoca. Cintia manda sua empregada levar a cachorra para tomar banho. Carmen segue a mulher. Mosca toma banho e capricha na hora de escovar os dentes. Vivi faz o mesmo. A empregada de Cintia deixa a cachorra na parte de fora do supermercado e entra para fazer compras. Carmen aproveita e rouba a cachorra. Eduarda encontra Carmen na rua e fica encantada com a cachorra. Carmen presenteia Eduarda com a cachorra. Eduarda fica muito feliz. No orfanato, Chico aconselha Mosca a tratar bem Vivi no primeiro encontro. O cozinheiro ajuda as pequeninas a construir a casa de Pipoca. Cintia fica revoltada ao saber do sumiço da cachorra e demite a empregada de forma rude. Cintia liga para Armando aos berros e diz que ele precisa encontrar a cachorra. O rapaz confirma que os dois são parceria e que ele irá ajudá-la. No apartamento de Eduarda, a empregada Shriley Santana (Olívia Araújo) diz que a cachorra é vira-lata. Eduarda batiza a cachorra de Kate em homenagem a princesa inglesa que veio do clero para a nobreza. No orfanato, Rafa e Binho ajudam as meninas a construir a casa de Pipoca. Mosca e Vivi vão ao parque. Os dois estão sentados no banco e Mosca tenta perguntar se pode beijá-la, mas antes de completar a pergunta, Vivi diz que sim. Os dois se aproximam e finalmente se beijam.



Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Renata discute com Regina por não ter lhe dito nada sobre Rafael e que Jerônimo planejou se casar com ela apenas para vingar a morte do irmão. Durante a discussão Regina acusa Josefina de ter colocado Jerônimo contra ela. Josefina tira Roberta do hospital mesmo sem a aprovação do médico, para que nada possa atrapalhar seus planos. O Comandante Cantú está no povoado onde Jose foi amante do prefeito procurando informações sobre ela. Para azar de Josefina, o policial consegue contato com a mulher que foi secretário do prefeito e, como a odeia, se encarregará de lhe dar todas as informações que precisa. Apesar de ainda não estar completamente recuperado, Jerônimo pede a Carlos que o leve até o aeroporto para impedir que Renata viaje. Renata não atende ao pedido de Jerônimo e vai para a capital pois está determinada a impedir o casamento de Roberta e Matias. O comandante Cantú conseguiu cópia das certidões de nascimento de Roberta e Renata e agora quer falar com o amante de Josefina. Karina vai até sua casa buscar algumas roupas e é amordaçada por Álvaro. Quando Isaura vai buscá-la, Álvaro diz que não a viu. Branca suborna a cabeleireira para que lhe faça algumas perguntas quando Constanza estiver por perto, para que acredite que ela está grávida. César tenta convencer Honório que sua esposa não o enganou como o fizeram acreditar, mas Honório se nega a ouvi-lo. Ezequiel ouve Isaura dizer ao padre que nunca saberá quem é o pai de seu filho e pede explicações. Renata está decidida a se divorciar e também quer anular o casamento religioso.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.