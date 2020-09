Biel compara carreira com Jojo: "Ela tem um hit, você tem seis"

CB Correio Braziliense

A gritaria de Jojo Todynho dirigida a Biel ainda no domingo (27/9) pela manhã continua a render dentro da sede do reality A fazenda 12. Na ocasião, a funkeira chamou a atenção do cantor de forma bem aberta por supostamente achar que Biel não estava contribuindo com as tarefas dentro da casa, e ao longo do dia, o “embate” foi um dos grandes temas entre os participantes.



À noite, ao lado da piscina, Biel disse a Juliano que estava "se irritando" após Jojo ter cantado um trecho de uma música do rapaz. A carioca, por sua vez, não respondeu diretamente ao cantor, mas comentou ao fundo. "Se eu tiver de falar, vou falar. Se tiver peito responde, se não, entuba dentro do c*".

Depois, em uma conversa com Juliano e Rodrigo, Biel defendeu que está tentando não revidar o que chamou de “afronta” de Jojo e ainda fez uma comparação entre as carreiras musicais dos dois. “Tem muita gente que tá esperando eu ir. Mas e aí? Respeita sua história. Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito. Ela tem um hit, você tem seis”, disse ao se referir a si mesmo.

