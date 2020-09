Carpinejar comanda lives para estudantes e curso sobre relacionamentos

AI Adriana Izel

(crédito: Beatriz Reys/Divulgação)

Dois aspectos que se tornaram latentes na pandemia de covid-19 serviram de impulso para os novos projetos do escritor Fabrício Carpinejar, que já havia lançado um livro na quarentena. O primeiro foi o desafio da educação no Brasil com o calendário atrasado e a migração para o formato virtual. Depois, o impacto que os relacionamentos amorosos sofreram por causa do isolamento social.

No caso da educação, Carpinejar modificou um projeto já existente, o Poesia Cheia de Graça, que nasceu há três anos. Originalmente, a iniciativa colocava o poeta presencial nas escolas públicas fazendo uma contação de histórias, com o objetivo de estimular a leitura, mas também inspirar os jovens.

Com a pandemia, o projeto migrou para o virtual em formato de lives gratuitas. A primeira ocorreu na última quarta-feira (23/9) para estudantes da Coronel Eernesto Bertaso, uma escola-piloto do Novo Ensino Médio em Chapecó (Santa Catarina). A próxima será na sexta-feira (2/10) para alunos do Colégio Joaquim de Lima Avelino, em Ouro Preto do Oeste (Rondônia). Ao todo, a expectativa é atender mais de 30 colégios pelo país. Escolas e universidades públicas podem solicitar uma live do projeto pelo e-mail poesiacheiadegraca@gmail.com. Carpinejar fará duas palestras on-line para estudantes por mês.

"Um dos grandes desafios é como manter a concentração e o foco com as aulas remotas", diz em entrevista ao Correio. E explica quais são os métodos usados por ele para interessar o público escolar: "Vou contando histórias. Trago histórias de superação da minha infância e adolescência no convívio escolar, conto que sofri bullying e como neutralizei as agressões. Falo sobre como se relacionar com as redes sociais. Vou desenrolando esse carretel de exemplos para que o aluno crie identificação".

Dicas de relacionamento com Fabrício Carpinejar

A trajetória literária do gaúcho perpassa por textos e reflexões sobre relacionamentos. Até por isso é natural que o autor decida compartilhar os conhecimentos sobre o território das trocas amorosas. Ele já fazia isso de forma informal pelas redes sociais. A partir de 7 de outubro é a vez de oficializar com o curso on-line.

"(Surgiu) Principalmente porque os relacionamentos mudaram, tiveram um impacto forte com o isolamento social. Surgiu a necessidade de não apenas lutar pela relação, mas também pela solidão. Ou seja, você precisa defender o seu espaço dentro da convivência. Precisa ter uma porta fechada, uma distração, um passatempo, para não ocorrer uma simbiose de fazer tudo junto", explica. "Costumo dizer que um relacionamento é como uma natação. Você está na mesma piscina, mas em raias separadas. Precisa fortalecer o amor próprio até para ser algo para o outro. Se você não vive as suas histórias, vai falar sobre o que com o outro? Alguém vai se anular", defende.

Inédito, o curso digital Sete pecados capitais do relacionamento colocará Carpinejar mostrando durante sete dias como soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça podem por em risco a felicidade amorosa. Toda aula será dedicada a um pecado com aplicação prática no dia a dia. "A gente nota que a preguiça pode ser extremamente benéfica, quando é consensual para os dois. Mas pode ser uma quebra de braço, quando o outro se ausenta nas tarefas domésticas e na partilha de responsabilidades. É preciso encontrar o equilíbrio. Vamos trabalhar teoricamente os pecados para com isso destacar as virtudes", adianta.

Outro propósito do curso é trabalhar uma democracia das características, já que Carpinejar diz que, em geral, as pessoas são "absolutamente severas com os defeitos dos outros". "Será que eu não vivo cobrando aquilo que eu não faço? Os pecados estão (no curso) como se fossem laboratórios das nossas experiências". As aulas ocorrerão sempre às quartas, das 19h30 às 21h. O conteúdo poderá ser acompanhado por seis meses. Também haverá um atendimento personalizado, em que os alunos poderão enviar um e-mail com as dificuldades nos relacionamentos para que o poeta identifique os problemas e proponha alternativas.

Essa é a primeira vez que Carpinejar trabalha o amor em teoria e na prática. O curso terá recomendação de leituras, sendo uma imersão nos conceitos do amor e tendo a experiência do isolamento como ponto de partida. "A grande questão moderna é a desesperança, admitir os sentimentos contraditórios, o tédio, a monotonia e as lacunas. Há uma pressão pela felicidade nas redes sociais que desidrata a alma. Dividir o nada também é amor", ensina. "Na pandemia, você precisa dividir o espaço e o tempo. Não vai ter grandes manifestações de amor. O que costuma acontecer é uma sonegação emocional, onde não se diz aquilo que deseja e se espera que o outro adivinhe. A gente se mantém atrelado à telepatia. É preciso dizer o que gosta. Isso é educação sentimental", aponta.

SERVIÇO

Poesia Cheia de Graça

Lives gratuitas para escolas e universidades públicas do Brasil. Duas vezes por mês Fabrício Carpinejar faz palestras remotas em que estimula o interesse dos estudantes compartilhando histórias. Instituições interessadas podem solicitar o evento virtual pelo e-mail: poesiacheiadegraca@gmail.com.

Sete pecados capitais do relacionamento

Curso on-line sobre relacionamentos comandado por Fabrício Carpinejar. Trata-se de um laboratório de vivência, em defesa da manifestação didática da emoção contra a telepatia, a adivinhação e o achismo. As aulas são abertas a solteiros e casados, dispostos a vencer os vícios e barreiras da vida a dois, como dependência, ansiedade e falta de personalidade. Cada módulo de 90 minutos abordará um pecado capaz de pôr em risco a felicidade amorosa: Soberba, Avareza, Luxúria, Inveja, Gula, Ira e Preguiça. A transmissão ao vivo do conteúdo acontecerá pela plataforma Zoom, sempre às quartas, às 19h30, nos dias 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11 e 18/11 e todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos participantes por um período de seis meses. Quem não puder assistir ao vivo, poderá assistir quando e onde quiser. Preço: R$ 499. Inscrições em https://www.sympla.com.br/sete-pecados-capitais-do-relacionamento-com-fabricio-carpinejar-curso-online__964339.