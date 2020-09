Gravadora do grupo BTS tem maior oferta na bolsa de Seul em três anos

AL Ana Luísa Santos*

A gravadora do fenômeno global BTS, BigHit Entertainment, tem a maior cotação da oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês), que é quando as ações são negociadas na bolsa de valores pela primeira vez, da Coreia do Sul em três anos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, em documento regulatório emitido na última segunda-feira (28/9), serão ofertadas, a princípio, 7,13 milhões de ações, equivalente a R$ 4,5 bilhões. Cada ação terá o valor inicial aproximado de R$ 650.

Ao abrir o capital, a empresa pretende alcançar um valor de mercado de aproximadamente R$ 23 bilhões. A data prevista para a BigHit ser listada na KOSPI, bolsa de valores sul-coreana, é 15 de outubro, daqui duas semanas. No entanto, investidores já manifestam interesse mil vezes maior do que a oferta.

O grupo BTS, que quebrou um novo recorde nas paradas da Billboard com a música Dynamite liderando as três principais paradas simultaneamente: “Hot 100”, “Global” e “Global sem os Estados Unidos”, será acionista. Segundo declaração de Bang Si-hyuk, CEO da BigHit, 478.695 ações da operação serão destinadas aos sete integrantes da banda. Cada integrante deve receber cerca de R$ 44 milhões.

No mês passado, a BigHit registrou um salto de 27% nos lucros do último semestre, mesmo com o cancelamento de shows durante a pandemia de covid-19.

"BTS Week"

Além de agitar o cenário econômico, o grupo coreano também está movimentando a internet com o BTS Week no programa americano The Tonight Show, comandado por Jimmy Fallon.

Na estreia, o grupo de k-pop apresentou uma performance de IDOL, faixa do álbum Love Yourself: Answer, de 2018. Confira:

Pelas redes sociais, os fãs reagiram ao primeiro dia de apresentações do grupo e deixaram a performance de IDOL entre os vídeos em alta no YouTube Brasil nesta terça-feira (29/9).

O evento, anunciado na última semana pelo apresentador americano Jimmy Fallon, ocorre em todas as edições do programa desta semana, até sexta-feira (2/10).

