'Vai dar tudo certo', de Alessandra Jammel, retrata convívio escolar

O convívio escolar passou por mudanças na pandemia de covid-19, seja por causa dos protocolos, seja pelo formato on-line ainda mantido por algumas escolas mesmo com a retomada no Distrito Federal. Em momentos como esse, a literatura tem um papel fundamental de transportar o leitor para o ambiente, agora, só imaginado do colégio. “O livro mata um pouco da saudade, mas ele também é um acalento. O livro dá um abraço nas pessoas que estão com saudades, nas que continuam inseguras e nos novatos que não conseguiram fazer amigos”, diz.

Em Vai dar tudo certo, a autora Alessandra Jammel conta a própria história pela trajetória da personagem Mariana Dickmann Carneiro. A protagonista, uma pré-adolescente, ficou um ano e meio sem sorrir e acredita que tudo vai melhorar ao iniciar o 6º ano em uma nova escola. Só que Mariana estava enganada e acabou virando alvo do bullying da turma por ser novata. Tudo muda quando ela ganha destaque na aula de redação. Ela passa a ser bem vista pelos meninos, torna-se admirada por diversas tribos da escola e garante que a nova aluna da sala não sofra como ela sofreu.

“Eu cheguei a esse título porque eu queria muito que tivessem me dito na minha adolescência, que alguém chegasse para mim e dissesse: "vai dar tudo certo, relaxa". Então decidi escrever as minhas vivências para dar uma força para o pessoal. Minha época de escola foi superfeliz, então, eu comecei a botar no papel tudo que tinha vivido. Eu tive um começo difícil na minha escola, eles recebiam muito mal os alunos novos. Decidi trocar os nomes, mas o livro é o que vivi”, relata Alessandra.

“Eu quis trazer a importância de você ser quem realmente é. Encontrar pessoas que te aceitem e não te façam mudar a sua essência. Sofri muito quando tentava ser como as outras meninas, mas a partir do momento que assumi minha identidade, tudo mudou”, relembra.

Vai dar tudo certo

De Alessandra Jammel. Editora Pandorga, 80 páginas. Preço: R$ 29,90 (versão física) e R$ 9,90 (e-book).

Confira mais livros que se passam no ambiente escolar

Dumplin’: Cresça e apareça. Faça e aconteça!, de Julie Murphy

O livro reflete sobre padrões de beleza e traz representatividade em um romance adolescente. Dumplin’ discute temas como empoderamento feminino, bullying, relação entre mãe e filha, e a busca da autoaceitação. Contando a história da protagonista Willowdean Dickson, a obra ainda aborda questões como o primeiro beijo, a perda de uma pessoa amada e os dramas adolescentes sob a perspectiva de uma personagem gorda assumida. De Julie Murphy. Traduzido por Heloísa Leal. Editora Valentina, 336 páginas. Preço: R$ 27,90 (versão física) e R$ 26,50 (e-book).

Minha vida fora de série, de Paula Pimenta

A série literária, que já tem quatro temporadas, da conhecida autora de livros infantojuvenis, Paula Pimenta, conta a história da adolescente Priscila que acaba de se mudar para uma cidade nova. A princípio a jovem não gosta da ideia, mas aos poucos percebe que pode usar isso a seu favor, tendo a chance de ser alguém diferente. O problema se dá pelo papel que ela escolhe viver, que pode acabar sendo o que ela não quer realmente representar. O livro mostra como se adaptar a novos momentos e ambientes, por meio da história da protagonista. De Paula Pimenta. Editora Gutenberg, 408 páginas. Preço: R$ 28,90 (versão física).

Só escute, de Sarah Dessen

A obra mostra as reviravoltas da vida de uma adolescente, tratando de problemas dentro das relações familiares e amizades. Em um ano, a protagonista Annabel tem tudo, sendo até estrela de comercial. Mas no ano seguinte, a personagem não tem nada. Sem amizade (depois de brigar com a melhor amiga Sophie), boa relação familiar e ninguém para almoçar junto, a jovem acaba encontrando Owen, um garoto que vivia se metendo em brigas. Com novo lema de vida, Owen inspira Annabel a encarar a verdade em sua vida. De Sarah Dessen. Editora Seguinte, 352 páginas. Preço: 26,90 (versão física) e R$ 23,90 (e-book).

