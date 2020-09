Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (30/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

O que nossa humanidade revela

Data estelar: Lua será Vazia das 14h31 até 23h48 horário de Brasília

Te sobram razões para imaginar que seja legítimo e pertinente chutar o balde e mandar tudo ao inferno, afinal, já suportaste infâmia demais e te enoja o que contemplas no mundo humano. Não me atreveria a te sugerir que resistas a esse apelo, porque todo ser humano precisa de uma válvula de escape para seu desassossego, pois, sem ela, o coração se despedaça. Segue em frente, então, mas no futuro começa a inserir em teu andar cotidiano um tempo que sirva para reconheceres que o reino humano é capaz de grandeza e que não faltam exemplos que comprovem sua destreza. Te focas demais naquilo que te enoja em nossa humanidade, mas é com timidez que reconheces a grandeza humana, aí está teu erro, e aí se perde a legitimidade de tua raiva. Da mediocridade mesquinha à glória da espiritualidade, tudo isso nossa humanidade revela.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há muitas coisas que não estão sob seu controle imediato e isso não deveria afetar seu humor, mas promover a confiança de que as pessoas responsáveis farão o que estiver ao seu alcance para serem bem-sucedidas. Aí sim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas mudam de opinião e isso não deveria afetar você de uma maneira muito contundente, porque é normal que seja assim. As pessoas mudam de opinião e isso pode ser até positivo para seus planos. Tudo muda.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há dias em que a boa estrela parece sorrir e tudo fica mais fácil. Nesses mesmos dias, porém, as coisas mudam com muita rapidez, e o ânimo azeda de uma hora para outra, como se o céu se transformasse em inferno.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As ideias que eram muito boas ontem, hoje podem não parecer tão maravilhosas. Isso denota o processo mutável de sua mente e precisa ser aceito com naturalidade, em vez de continuar se apegando ao que foi bom ontem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se alguma suspeita coçar em sua alma, investigue, mas ao fazer isso, seja imparcial em suas reflexões, porque de outra maneira você complicará o cenário, em vez de esclarecer. Tudo merece ser bem investigado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas não são inferno, são pessoas, que não podem ser tratadas como objetos inertes, que seguiriam o comando de seus desejos sem resistência, sem vida própria. Isso é algo que precisa ser lembrado sempre.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando as coisas quebram e o fazem ao mesmo tempo, a mente inteligente enxerga nisso sinais de alguma conspiração. Talvez haja, talvez não, mas o que importa mesmo é seguir a orientação que os sinais determinam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você sempre poderá fazer o que deseja, se movimentando com estratégias ou pelo impulso para garantir os resultados pretendidos. Porém, você não há de imaginar que tudo tenha de dar certo sempre. Isso não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O ambiente que normalmente produziria conforto a você pode não fornecer o mesmo resultado neste dia. Diante dessa constatação, mude o mais rapidamente possível, porque haverá outros ambientes para lhe dar conforto.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De repente, o tédio, que surge do meio do nada, serpenteando pelas questões que fazem parte do seu cotidiano, e que continuarão existindo por si, você gostando delas ou não. Não resista, deixe o tédio passar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os momentos de segurança e insegurança se alternam com velocidade e, inclusive, convivem. Como resultado, o ânimo é desassossegado, porém, se você não der muita importância, passará sem deixar rastros.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure dar o melhor de si, mas se isso não for suficiente, porque cria resultados estranhos e contraditórios, procure, então, se retirar de cena o mais rapidamente possível, para não complicar nada. Recuo.