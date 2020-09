'Flor do Caribe' nesta quarta (30/9): mesmo confusa, Ester beija Cassiano

CB Correio Braziliense

O destaque do mundo das novelas desta quarta-feira (30/9) fica com a trama de Flor do Caribe. O ritmo da produção segue com fortes emoções nesta semana e no capítulo de hoje o telespectador já pode preparar o coração. Cassiano (Henri Castelli) finalmente terá a chance de conversar com Ester (Grazi Massafera) depois da chegada conturbada, e entre muitas dúvidas por parte da moça, parece que a paixão dos dois ainda existe, afinal vai rolar um beijão entre o casal.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos

Mitsuko repreende Tina e Anderson. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Cassiano conta para Ester tudo o que passou durante os sete anos em que esteve preso no Caribe. Ester fica confusa e prefere se afastar de Cassiano. Juliano convida Natália para sair de barco. Donato vai para o mar sem Juliano, que fica preocupado. Duque explica a Cassiano o motivo de ter falsificado seu atestado de óbito, revelando que a intenção era salvar o piloto. Bibiana fica apavorada com a tempestade que se forma. Candinho encontra Ariana. Alberto vai à casa de Cassiano.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

O advogado de Eliza avisa à modelo que não pode retirar o processo contra Carolina. Lili cai da escada e desfalece. Claudia revela a Carolina que Gabriel é soropositivo. Carolina diz a Claudia que quer ser mãe de Gabriel. Depois da visita ao médico, Germano tranquiliza Lili ao afirmar que ela e o bebê passam bem. Gilda descobre que Carlinhos está se encontrando com Dino.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Heleninha percebe que Bibi não sabe que o imóvel em que está pertence a seu irmão. Eugênio convida Caio para trabalhar com ele. Caio pede para Dantas empregar Rubinho em seu restaurante. Vitor pede Jeiza em casamento. Caio explica para Heleninha por que emprestou sua casa para Bibi. Eugênio recebe o telefonema de Irene na frente de Eurico e fica constrangido. Ivana se observa em frente ao espelho.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Não terá apresentação da novela por conta da transmissão do jogo da Copa Libertadores da América.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Jerônimo percebe que o amor que sente por Renata é infinitamente maior do que seu desejo de vingança e não quer perdê-la. Mas, ele não consegue convencê-la a ficar e Renta vai para a capital na companhia de Augusto. Jerônimo acredita que Josefina vai esclarecer o que lhe disse sobre Rafael e Renata vai entender. Matilde finalmente admite a Carlos que o ama. Ezequiel fica sabendo que talvez não seja o pai do filho que sua esposa está esperando e a expulsa de casa. Álvaro continua maltratando Karina e a mantém amordaçada. Regina está desesperada por Renata ter discutido com ela. Na capital, tudo está pronto para o casamento de Roberta e Matias. Os convidados começam a chegar e Gonçalo ainda tenta convencer o filho a desistir do casamento. Renata fica retida em um congestionamento e não consegue chegar à tempo de impedir o casamento. Quando ela chega, Adriana tenta convencê-la a desmascarar Roberta diante de todos para que Matias perceba que ela não é uma Santa. Josefina tenta expulsar Renata, mas Gonçalo chega à tempo de impedi-la e diz que quer ouvir o que Renata tem para dizer. Ela mostra a todos o pingente que Roberta deixou na fazenda e a foto assinada com a letra “R”. Também conta que por causa de suas mentiras ela tem vivido um verdadeiro inferno ao lado de Jerônimo. Ao ouvir tud oque Renata está dizendo, Roberta começa a passar mal e não consegue respirar. Por outro lado, graças aos comentários de Josefina, Constanza está convencida que Branca está esperando um filho de Honório. Quando Renata acusa a irmã, diante de toda a família, de ser “A Bonita”, ter levado Rafael ao suicídio e menciona o coração gravado no troca da árvore com seu nome, Roberta nega tudo e começa a passar mal. Augusto e Selena conversam e ela se insinua sem nenhum recato. Renata continua revelando detalhes que comprometem Roberta e Josefina defende a filha.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.