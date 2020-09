Morre, aos 78 anos, Mac Davis, compositor de sucessos de Elvis Presley

CB Correio Braziliense

Cantor, compositor, ator e nome por trás de sucessos da música norte-americana, Mac Davis morreu aos 78 anos por complicações após uma cirurgia no corações. O artista ficou conhecido por estar por trás de canções de Elvis Presley, como A little less conversation, mas também produziu hits próprios como Baby don’t get hooked on me.

A morte foi confirmada por Jim Morley, empresário de longa data do músico, ao veículo internacional The Hollywood Reporter. “Ele era uma lenda da música, mas o trabalho mais importante dele foi ser um amável esposo, pai, avô e amigo”, escreveu o agente que trabalhou por 40 anos com o artista.

Mac Davis foi responsável por músicas como I belive in music. Ele compôs para artistas clássicos como Dolly Parton, Bobby Goldsboro e Kenny Rogers e mais jovens como Avicii e Bruno Mars. Contudo, foi com Elvis que ele fez a parceria de maior sucesso, criando canções como In the ghetto e Memories.

Artista completo, Davis ainda fez uma carreira de relativo sucesso no cinema e tevê, com trabalhos de atuação e dublagem. Se destacam na filmografia, Heróis sem medo (1979), Golpe de mestre 2 (1983) e Dupla enrascada (2006) nas telonas, That 70’s show na telinha e dublagens para Bob Esponja e Johnny Bravo.

Davis conquistou bastante prestigiou também ao liberar trilhas sonoras originais e escrever músicas para episódios e séries. As mais recentes foram Fargo e Zoey’s extraordinary playlist.