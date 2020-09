Demi Lovato lança música 'Still have me' de surpresa

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

(crédito: Sarah Morris/Getty Images/AFP)

A cantora Demi Lovato lançou uma nova música nesta quarta-feira (30/9), chamada Still have me. Ela já havia deixado algumas pistas para os fãs de que estava prestes a surgir com uma novidade.

Diferente da balada dançante de OK not to be OK, lançada com o Dj Marshmello este mês, a nova faixa de Demi trás o poder dos vocais da cantora com apenas um piano. E a letra condiz com o que ela tem vivido ultimamente sobre autoaceitação, quando fala que ainda tem a si mesma e é tudo que precisa para superar todas as dificuldades.

Music is always there for me... pic.twitter.com/I77rrfFj8r — Demi Lovato (@ddlovato) September 30, 2020

Demi havia comentado com um grupo de fãs que teria um lançamento para esta quarta-feira, mas não confirmou qual seria. No Twitter, os lovatics, fãs da cantora, comemoram o lançamento e o nome dela “Demetria” e “Demi Lovato” entraram para os assuntos mais comentados.