Biel, Raissa Barbosa, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes estão na roça

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/TV Record)

Mais uma roça foi formada na Fazenda 12 e dessa vez colocou Biel, Juliano Ceglia, Rodrigo Moraes e Raissa Barbosa no risco da eliminação. Três deles vão disputar a prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (30/9), que a ex-miss Bum Bum foi vetada por Juliano da disputa.

Desde a última votação, os papéis se inverteram e a fazendeira, Carol Narizinho, começou a votação colocando Rodrigo Moraes direto para a roça. Em seguida, os peões declararam os votos, que colocou Raissa Barbosa como a mais votada da casa, com seis indicações. De acordo com o regulamento do jogo, ela poderia escolher alguém para se juntar a ela e Rodrigo, e a peoa chamou Biel.

Na dinâmica do “Resta 1”, Cartolouco foi o último a compor o quarteto da roça. Mas, conforme o apresentador Marcos Mion revelou, o poder da chama verde, que Lipe Ribeiro conquistou na prova, poderia trocar algum roceiro, exceto a indicação da fazendeira, por outro peão. O empresário salvou Cartolouco e colocou Juliano Ceglia para substituir o colega.

Enquanto a chama vermelha, ele passou para Lucas Selfie, que poderia escolher dois peões para não votarem e duplicar o voto de outras duas pessoas. Ele optou por duplicar a indicação de Luiza Ambiel e Cartolouco, enquanto ele mesmo e Lipe Ribeiro ficariam de fora da votação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra