Ilustradores prestam homenagens ao cartunista Quino nas redes sociais

PI Pedro Ibarra* RP Roberta Pinheiro

(crédito: MIGUEL RIOPA/AFP)

Ao criar a personagem Mafalda em 1964, o cartunista Joaquín Salvador Lavado, o Quino se tornou também uma referência para ilustradores, quadrinistas e cartunistas. Com a notícia da morte do argentino, nesta quarta-feira (30/9), artistas prestaram homenagens destacando a relevância e a influência de Quino nas criações.





Coletivo Pinga Pinga

??????????????????

Ele segue eterno, e Mafalda aqui lutando conosco.



Quino, grande criador da Mafalda, uma grande perda!

Morre o cartunista argentino Joaquín 'Quino' Lavado, criador da Mafalda



A primeira aparição da Mafalda, no dia 29 de setembro de 1964 na revista Primera Plana.#Quino pic.twitter.com/pJQj6YSwi3 — Coletivo Pinga Pinga (@C_PingaPinga) September 30, 2020





Thiago Borbolla



Carlos Latuff

Quino nos deixou hoje, mas sua filha Mafalda segue com a luta!

???@brasil247 @MafaldaDigital pic.twitter.com/1fND88gtmR — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) September 30, 2020



Laerte Coutinho

essa eu fiz em 2014, em homenagem ao Quino: pic.twitter.com/kwYURWegcy — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) September 30, 2020





essa é de 2018: pic.twitter.com/qTBUNUI3VN — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) September 30, 2020





Paulo Bruno

Desenho de 2017, fiz em homenagem ao que conseguir ler de quadrinhos na infância, através dos livros de português e almanaques que tinha na biblioteca.



Mafalda estava lá, foi incrível. pic.twitter.com/HPOWO3K7BW — Paulo Bruno (@_paulo_bruno) September 30, 2020

Tarcísio Motta

Há anos saio fantasiado de Mafalda no carnaval. Hoje, o criador da Mafalda, Quino, nos deixou. Pra acalmar a tristeza que sinto agora, queria vestir a fantasia e sair por aí homenageando criador e criatura. Que Quino siga nos inspirando a olhar o mundo com crítica e esperança! pic.twitter.com/bFRDIAE5fe — Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) September 30, 2020

Janete Chargista



Desenhos do Nando







Toni d'Agostinho







Legado

A morte do cartunista, aos 88 anos, foi confirmada pelo editor do artista, Daniel Divinsky, pelo Twitter. De acordo com o jornal argentino Clarín, Quino morreu devido a complicações após um AVC que o artista sofreu na última semana.

Ele foi o criador das histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Até hoje, Mafalda é o desenho latino-americano mais vendido para diversos fins. As histórias da pequena menina foram traduzidas em mais de 30 idiomas e já receberam premiações importantes para a cultura como o Prêmio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades, em 2014.

*Estagiário sob a supervisão de Roberta Pinheiro