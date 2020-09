Quino: Confira 10 tirinhas marcantes da personagem Mafalda

CB Correio Braziliense

(crédito: ANDRES LARROVERE/AFP)

O criador da personagem Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, o Quino, morreu nesta quarta-feira (30/9), por complicações de um AVC que teve na última semana, segundo o jornal Clarín. A menina de seis anos, apaixonada por Beatles e que detesta sopa, foi publicada pela primeira vez em 1964, e ficou famosa por questionar assuntos do mundo.

Entre os temas abordados por Mafalda estão o meio ambiente, a política, questões filosóficas, os conflitos internacionais e o entretenimento cotidiano. Sempre foi curioso para o público o fato de uma criança estar refletindo sobre assuntos que, na maioria das vezes, são mais comuns entre os adultos.

Com mais de 50 anos de história, Mafalda também lançou questionamentos acerca do futuro e da liberdade das pessoas. A menina criticou governos, autoritarismos e a irresponsabilidade social da humanidade com o mundo. A partir de um tom satírico e crítico, Mafalda também projetava o ideal de planeta em que queria viver.

Em homenagem ao criador da personagem, o Correio selecionou tirinhas marcantes de Mafalda, com temas recorrentes do universo da menina, sua família e amigos.

Confira:



Primeira aparição de Mafalda

Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet)

Meio ambiente



Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet)

Crítica aos governos



Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet) Paixão pelos Beatles



Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet) Aversão à sopa



Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet) Imprensa

Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet)

Leitura



Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet) Censura

Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet) Futuro da humanidade



Tirinha Mafalda (foto: Reprodução/Internet) Liberdade