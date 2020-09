Secretaria de Cultura assume novo formato do Festival de Cinema

CB Correio Braziliense

O secretário de cultura Bartolomeu Rodrigues optou pelo cancelamento de edital, mas pela manutenção do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - (crédito: Ana Rayssa/ CB DA Press)

Com a saída da Organização da Sociedade Civil Eu Ligo da condução da 53ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) optou por assumir o formato do evento marcado para dezembro. A empresa Eu Ligo sai de cena, com o cancelamento do edital 09/2020. Considerado Patrimônio Imaterial do DF, desde 2007, o festival terá realização mantida para celebrar também 60 anos da capital. A Secec enfatizou o caráter de resgate histórico do evento e optou por seguir aspectos que garantam a tradição do festival.

Mesmo ressaltando a legalidade de todas as instâncias do edital, a pasta decidiu realizar diretamente o festival. O cancelamento foi anunciado em nota da Secec, em que o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, afirmou: "Não é do interesse fazer um Festival de Brasília sem o clima colaborativo com a classe cinematográfica". Ao Correio, ele acrescentou: "O festival representa muito para a cultura do DF, não por menos, é tombado patrimônio, e não se curva a interesses pessoais nem de grupos. Será realizado em respeito à população, à história e à memória daqueles que sempre dignificaram a cultura de Brasília".