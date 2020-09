Mega show de 40 anos da 'Notícia' agenda data para agosto de 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Adilson Oliveira Barreto/Divulgação)

Com local marcado no Parque de Eventos do CCA, em Americana (SP), o mega show da Notícia ocorrerá em agosto de 2021. Realizado pela rádio Notícia FM, há quase 40 anos, o evento promete reunir as diversidades existentes dentro do sertanejo, pagode, funk e samba e movimentar bastante o público presente.

O mega show da Notícia teve em outros anos a presença de, por exemplo, Zé Neto & Cristiano, Eduardo Costa, João Bosco & Vinícius, Maiara & Maraisa, Felipe Araújo, Bruno & Barretto, Pedro Paulo & Alex, Humberto & Ronaldo, Henrique & Diego, Naiara Azevedo, Jefferson Moraes, Kell Smith, Projota, Turma do Pagode, Anitta, entre outros artistas da música brasileira.

O slogan ligou, virou notícia marca a identidade da rádio, que entrou no ar pela primeira vez em 1981. Com forte presença na região metropolitana de Campinas, Notícia FM oferece desde o trabalho informativo jornalístico, como também parte de entretenimento para que forneça ao ouvinte um apanhado geral do país.