Starzplay anuncia data de lançamento da série 'Gangs of London'

(crédito: Agência Febre/ Starzplay/ Divulgação)

A série de drama policial Gangs of London teve a data de estreia anunciada pela Starzplay, nesta quarta-feira (30/9), para 15 de novembro. A produção será lançada no serviço internacional de streaming premium da Starz na Bélgica, França, Holanda, Espanha, Japão e países da América Latina, incluindo o Brasil. O trailer mescla suspense policial com ação e retrata o cenário criminal de Londres.

Na história de Gangs of London, Fin Wallace está morto e ninguém tem pista sobre quem poderia estar envolvido no crime. Por 20 anos, ele era o criminoso mais poderoso de Londres e movimentava bilhões de libras pela cidade. O filho Sean Wallace deve tomar o lugar do pai e conta com a ajuda da família Dumani.

A liderança de Sean, entretanto, gera repercussões no cenário do crime internacional e ele se encontra em uma situação que necessita da ajuda do aliado Elliot Finch, que possui interesse na família Wallace. Contudo, Elliot percebe-se transportado para o interior do funcionamento do crime de Londres.

Criada por Gareth Evans, Gans of London é estrelada por Joe Cole, Sope Dìrísù, Colm Meaney, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Paapa Essiedu e Pippa Bennett-Warner. A série é produzida também por Matt Flannery. Thomas Benski e Lucas Ochoa, da Pulse Films, e Jane Featherstone, da SISTER.