SBT diz que Eliana participará da transmissão de São Paulo e River Plate

CB Correio Braziliense

(crédito: SBT/Divulgação)

A apresentadora Eliana participará da transmissão do jogo entre o São Paulo e o River Plate, pela Copa Libertadores, na noite desta quarta-feira (30/9), transmitido pelo SBT. O jogo começa às 21h30.



Mais cedo, uma informação do jornal O Dia dizia que a participação da apresentadora seria no jogo entre Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, que também ocorre nesta quarta-feira.

O SBT explicou que ela participará do quadro 'Torcedor SBT' ao lado do narrador Téo José e dos comentaristas Mauro Beting e Edmílson.

A emissora ainda explicou que a apresentadora não estará no quadro como comentarista e sim para levar a visão de torcedora. "Como o próprio nome diz, ele acompanha de fora a transmissão e torce, trazendo a visão mais emocional e de alegria de um torcedor na sua casa, para dentro do estúdio pré, intervalo e no final da partida", diz em nota.

O jogo será transmitido em São Paulo Porto Alegre, Recife (TV Jornal), Belo Horizonte (TV Alterosa), Curitiba e Maringá (Rede Massa). No restante do Brasil, a emissora transmitirá o jogo Flamengo x Ind. Del Valle ECU, com narração de Luiz Alano e comentários de Eugênio Leal e Junior Baiano.