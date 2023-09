Sessão da tarde: 'Um amor verdadeiro' é exibido nesta quinta (1º/10)

CB Correio Braziliense

O filme Um amor verdadeiro é a atração da Sessão da tarde, na Rede Globo, nesta quinta-feira (1º/10). Bailey não tem muita sorte no amor. Durante uma tarde chuvosa, ela está vestida de noiva, rodeada por três cachorros e pedindo para entrar em um restaurante que acabou de fechar.

Os donos do estabelecimento, Louie e Nikki ficam surpresos e Bailey conta como chegou ali. À procura do homem certo, ela nunca teve sorte no amor. Apaixonada por animais, a professora herdou os cachorros dos últimos namorados. Ela só não imaginava que os bichos revelariam o caminho para o grande amor da vida dela.

Dirigido por Terry Ingram, integram o elenco os atores Erika Christensen, Jeremy Guilbaut. Emily Holmes, Jesse Hutch, Tyron Leitso, Teryl Rothery.



