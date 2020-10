Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (1º/10)

OQ Oscar Quiroga

A luz da eternidade

Data estelar: Lua Cheia em Áries

Para mitigar teu desassossego eu te tomaria da mão agora e te levaria a passear pelo nosso sistema solar, para que aprecies as órbitas elegantes da dimensão em que tu, assim como todos nós, te movimentas e experimentas ser. Te mostraria em silêncio e, às vezes, apontaria alguns detalhes para que vejas que tudo é maior daquilo que tua angústia encerra. Te traria de novo à tua casa quando a amplitude da visão tivesse te tranquilizado, nem que seja por um momento, pois, é assim que vamos consolidando o bom humor em nossas existências, de pouco em pouco. Afinal, foi assim também que nos consolidamos na angústia, com um pouco dela a cada dia, até se transformar num monstro fora de controle. Nessa história cósmica em andamento da qual participamos, o que realmente interessa é que a luz da eternidade em nós nunca se apague.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Equilíbrio e harmonia são condições desejáveis, não apenas para alívio do desassossego, como também, e principalmente, para que haja um fluxo maior de criatividade, com todo mundo tendo espaço e vez para se expressar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Está tudo muito pouco maduro ainda, por isso, dê um desconto e tente não ficar exigindo o que a realidade não poderia lhe oferecer, por enquanto. Há coisas que levam muito tempo para amadurecer, tenha isso em mente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há pessoas que você escolhe para se relacionar, mas há também pessoas que escolhem você para se relacionar, a despeito de quaisquer resistências que você lhes apresentar. Assim é a complexa trama dos relacionamentos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A única escolha indisponível no momento é a de não fazer nada. De resto, você pode escolher dentre uma variedade de ações disponíveis, para tentar dar conta de tudo que acontece, e que lhe diz respeito. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As notícias provocam sobressaltos em sua alma, porque tocam em nervos profundos. Reagir ou não reagir, eis a questão. Se for para aliviar, reaja, porém, se for para complicar, melhor não reagir, melhor refletir.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diante da célebre questão de que não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos, você precisa decidir quais ovos quebrará, porque não se trata de anarquizar a realidade na tentativa de arrancar dela algum resultado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A reciprocidade é o destino real de todo relacionamento humano que se preze. É a falta de reciprocidade que deixa as pessoas tontas, sem rumo, porque quando isso se instala no relacionamento, tudo fica deturpado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muitas coisas não são compreensíveis de imediato, porque talvez nem seja necessário gastar sua mente nesse sentido. Há coisas que o tempo revela sem esforço, brindando com sinais para sua alma se tranquilizar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre é possível motivar as pessoas com sua energia e entusiasmo, em alguns casos há um descompasso que não pode ser superado, e quanto mais você tentar o consertar, mais acentuado o descompasso ficará.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Escolha uma atividade e se dedique a ela com afinco hoje, para canalizar esse caudal de energia que, se represado ou focado em dilemas interiores, provocaria irritação e nervosismo. Melhor se focar na atividade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você só conhecerá de verdade aquilo que conseguir perceber, porque só a percepção consolida o conhecimento. Aquilo que não puder ser percebido, permanecerá como uma hipótese em sua mente, e seria bom a tratar assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é quando sua alma se agarra às certezas e se abre caminho por entre os obstáculos e adversidades, brandindo argumentos e justificativas. Em frente, então! Cada alma tem a sua luta para administrar.