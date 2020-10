'Flor do Caribe' nesta quinta (1º): Cassiano descobre que é pai de Samuca

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo / João Cotta)

O destaque desta quinta-feira (1º/10) no mundo das novelas fica com a trama de Flor do Caribe. Cassiano (Henri Castelli) finalmente irá descobrir que Samuca (Vitor Figueiredo) é na verdade seu filho. Sem dúvidas, a emoção e felicidade do homem ficarão no teto. O grande problema é saber como Alberto vai reagir em relação a essa aproximação.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos

Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou de seu beijo. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação de seu ex-marido. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Cassiano recebe Alberto e apresenta Duque, que se disfarça de investidor. Donato surge com o barco repleto de peixes. Cassiano diz a Duque que ele será seu aliado para destruir Alberto. Dora diz a Natália para ficar longe de Juliano. Hélio se aproveita do romance com Zuleika para obter informações sobre o que está acontecendo na mansão. Samuel revela a Cassiano que Samuca é seu filho. Alberto avisa a Ester que Cassiano não irá tirar Samuca dele. Samuel avisa a Lindaura que reunirá provas contra Dionísio. Cassiano vai à escola de Samuca.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Gilda acusa Dino de querer transformar Carlinhos em um bandido. Dino pede a Gilda uma quantia alta de dinheiro para pagar suas dívidas, prometendo deixá-la em paz. Hugo diz a Gilda que pode lhe conseguir o dinheiro para afastar de vez Dino de sua vida. Gilda perde perdão a Riscado e o readmite no bar. Jonatas revela a Eliza que deseja terminar seu namoro com ela.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Aurora avisa a Rubinho sobre o emprego que conseguiu para ele. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu noivado e implora que Zeca a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Zeca se reconciliam, e Abel fica furioso. Marilda insiste para que Ritinha conte a Zeca que está grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o objeto não pertence à esposa. Ivana ouve Joyce mentir sobre ela para a fotógrafa de uma revista. Eugênio almoça com Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Cibele experimenta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Rafa conversa com Cris e diz que ela precisa ficar bem. O chiquitito fala que ela é bonita, inteligente e que logo um novo menino vai gostar dela. Cris fica mais animada e agradece o apoio do amigo. No apartamento de Cintia, Armando leva vários cachorros para tentar substituir Pipoca, mas nenhuma é parecida. Mosca e Vivi se beijam novamente no parque. Armando diz para Cintia que desistiu de procurar a cachorra. Cintia chama Armando de incompetente e diz que o plano dela estava dando todo certo, mas que agora vai ter que falar para crianças que perdeu a cachorra chata que elas tanto gostam. Eduarda faz uma roupa improvisada para Pipoca com a ajuda de Shirley. Vivi e Mosca voltam ao orfanato. As meninas vão para o quarto e Mosca chama os meninos para fazer o mesmo. Cris fica sozinha na sala. Vivi diz para as meninas que não sabia o que fazer direito e que no começo foi estranho, mas depois ficou muito legal. Mosca conta para os meninos que o beijo foi muito bom. Cintia vai ao orfanato e conta que roubaram a mascote Pipoca. Duda recebe ligação da mãe dizendo que ela vai morar alguns meses na Bélgica e quer que ele também vá para lá. O menino fica triste, mas Carmen comemora. No apartamento, Eduarda apresenta a cachorra nova para Maria Cecília, que alerta a mãe que dá muito trabalho ter um cachorro. Maria Cecília surta ao perceber que a roupa que a cachorra está vestindo foi feita com o tecido de seu vestido. No orfanato, Cris anuncia na internet que Pipoca está desaparecida. Letícia está chateada com a filha. Carol tenta aconselhar Dani a pedir desculpa para a mãe e para o crítico Rui Salgado. Dani vai ao quarto da mãe e pede desculpa por ter se comportado mal. Letícia fica mais aliviada e abraça a filha. Dani diz que quer que ela também tenha amigos para poder vê-la sempre sorridente. No dia seguinte, Rui Falcão vai até a casa delas e Dani pede desculpa. Carmen vê que os desenhos de Gabi estão mais firmes e ameaça fazer algo para barrar a melhora do bloqueio psicológico da mulher.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Durante a conversa Gonçalo descobre que Josefina proibiu Renata de voltar para a casa de sua família e exige que lhe peça perdão por isso. Nessa mesma noite, Renata ouve uma conversa e descobre que Jerônimo é o pai do filho que Roberta está esperando. Jerônimo procura Renata para dizer que foi Josefina quem lhe disse que ela foi amante de seu irmão, mas ela está revoltada com o que acaba de ouvir, se recusa a falar com ele e pede que não volte a procurá-la nunca mais. Jerônimo não se dá por vencido e no dia seguinte volta para falar com Gonçalo, mas toda a família o recebe muito mal. Jerônimo afirma que foi Josefina quem o colocou contra Renata dizendo que ela foi amante de seu irmão, mas Josefina obviamente nega tudo e jura pela vida de Renata que não disse nada. Matias agride Jerônimo e o expulsa da mansão. Karina continua sequestrada em sua própria casa, amarrada e amordaçada. Ela começa a desconfiar de Álvaro e Isaura. Por outro lado. Isaura está preocupada com Karina e teme que Álvaro tenha feito algo contra ela. Antes de ir embora da fazenda. Aurora diz a Lázaro que viu Álvaro e Isaura juntos. Constanza diz a Honório que quer o divórcio. Jerônimo decide procurar Adriana e ela diz que todos na família já sabem que ele é o pai do filho que Roberta está esperando.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.