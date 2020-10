Academia de música oferece aulões gratuitos aos sábados até novembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Daniel Ebendinger/Divulgação)

A Academia Jovem Concertante (AJC) oferecerá todos os sábados, até 28 de novembro, aulões gratuitos e abertos ao público geral, como parte da nova edição do curso, que ocorre on-line. A cada sábado, um tema diferente será apresentado por professores de todo o país. A primeira aula será neste sábado (3/10), com o tema A função do músico na sociedade ao longo dos anos, e será ministrada pela fundadora do projeto, Simone Leitão.

Com um trabalho intensivo de repertório orquestral e estrutura itinerante, a Academia Jovem Concertante foi criada em 2012, com o objetivo de levar a música sinfônica para lugares e espaços pouco explorados por essa forma de arte. As inscrições para fazer parte da orquestra são feitas on-line e, normalmente, são abertas para todo o país ao longo do ano. A escola também realiza parte dos concertos de forma acessível e gratuita para o público que, antes da pandemia, costumavam ocorrer em praças públicas e outros espaços, como canteiros de obra, por exemplo.

Além de Simone Leitão, formam o quadro de professores, Daniel Guedes, maestro da Academia Jovem Concertante desde a criação (regência e violino), Lilian Raiol (violino), Alexandre Razera (viola), Fabio Presgrave (violoncelo) e Neto Bellotto (contrabaixo).

Serviço

Aulões abertos da Academia Jovem Concertante

No Zoom, mediante preenchimento do formulário ou pelo link que será disponibilizado no dia da aula no perfil do Instagram. Entre 3 de outubro e 28 de novembro, sempre aos sábados, às 11h. No próximo sábado (3/10), aula com o tema A função do músico na sociedade ao longo dos anos, ministrada pela pianista Simone Leitão. Gratuito. Mais informações no perfil do Instagram https://www.instagram.com/brasilclassical/.