Andrea Bocelli lança disco com faixa inédita de Ennio Morricone

(crédito: Giovanni De Sandre/Divulgação)

O tenor italiano Andrea Bocelli lançará o próximo álbum da carreira em 13 de novembro nas plataformas digitais. É o disco Believe, coproduzido por Steven Mercurio e Haydn Bendall, e que reunirá uma coleção de canções apresentadas durante o Music for Hope, apresentação no Duomo, em Milão, transmitida virtualmente, na Páscoa.



O material será composto por 14 faixas, na versão padrão, e 17, na versão deluxe. Entre os destaques do álbum está uma composição inédita de Ennio Morricone, que morreu neste ano, Inno sussurato (Whispered Hymn); os duetos com Cecilia Bartoli em Pianissimo e I believe e Alison Krauss em Amazing grace; e a interpretação de Gratia Plena, trilha sonora do filme Fátima.

As canções do álbum, segundo o artista, buscam acalentar a alma do ouvinte. “A boa música traz consigo uma poderosa mensagem de paz e camaradagem, e nos ensina sobre a beleza e nos ajuda a abrir o coração e a mente”, explica Bocelli em material de divulgação.

No repertório, há também faixas preferidas do artista como Fratello sole sorella luna (Dolce è Sentire), do filme Irmão Sol, Irmã Lua; Hallelujah e You’ll never walk alone. O disco traz ainda arranjos musicais compostos pelo próprio Bocelli para Ave Maria e Padre Nostro, feitos especialmente para a gravação. “Não me considero um compositor, mas sou músico, e às vezes me vêm à cabeça certas melodias, com harmonias praticamente completas... Música que bate à porta da minha alma e que eu acolho com prazer, e depois libero, pondo caneta no papel”, explica em material de divulgação.

Assista ao trailer de Believe, novo álbum de Andrea Bocelli