Vídeo: Chico César e Bráulio Bessa homenageiam vítimas da covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Luiz Garrido/Divulgação)

A música Inumeráveis, recentemente lançada e escrita por Chico César e pelo poeta Bráulio Bessa, ganha uma versão audiovisual. A produção é uma parceria dos artistas com a Orquestra de Câmara da USP e o conteúdo de vídeo contou com a direção musical de Gil Jardim e com Anderson Penha na direção artística.

Intitulado Espero que nomes consigam tocar, o projeto é uma grande homenagem às vítimas da covid-19. “Chico disse que se emocionou ao ler o poema de Bráulio e fez a canção. Eu me emocionei com o conteúdo e com o gesto dos dois, e quis transformar em mensagem sensível e empática a realidade tão dura desses dias”, explicou o diretor Gil Jardim em comunicado enviado à imprensa.

O produto audiovisual contempla as vítimas da doença com fotografias coloridas, cedidas por familiares. Os demais que aparecem nas filmagens estão em preto e branco. Para os artistas, a música fala sobre “as estrelas, que se foram para sempre e que jamais serão esquecidas”.

A música conta com seis estrofes, com 10 versos de 11 sílabas. Os artistas investiram, também, na utilização de instrumentos típicos do Brasil como triângulo, pandeiro, zabumba, xequerê e alfaia.