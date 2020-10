Bruno e Marrone se manifestam após boatos de separação da dupla

AL Ana Luísa Santos*

Os cantores Bruno e Marrone negaram, nesta quinta-feira (1º/10) os rumores sobre o fim da dupla. Por meio da assessoria de imprensa e das redes sociais, os artistas afirmaram que não estão se separando. “Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos, porque só nós sabemos o que sentimos um pelo outro”, diz a publicação.

A suposta separação chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, após um site, com foco no mundo sertanejo, publicar matéria sobre o fim da dupla após mais de 30 anos. No entanto, os artistas disseram que se trata de uma “fake news”. “Só se a morte nos separar”, escreveu Bruno em uma publicação no Instagram.







Rumores sobre possíveis atritos na relação entre os cantores já vinham aparecendo desde setembro, quando os artistas se desentenderam durante uma live que fizeram em parceria com Jorge & Mateus e Leonardo.

A assessoria de Bruno & Marrone também disse que o departamento jurídico do escritório que gerencia a carreira dos cantores irá tomar as medidas legais.

A dupla se prepara para gravar um EP em 7 de outubro, em São Paulo.

