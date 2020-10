Shawn Mendes adianta detalhes do quarto álbum de estúdio, 'Wonder'

CB Correio Braziliense

(crédito: Matt Winkelmeyer/AFP)

Shawn Mendes lançará o quarto álbum de estúdio, intitulado Wonder. O material chegará completo nas plataformas digitais em 4 de dezembro, embora o cantor canadense lance a música de trabalho e homônima ao disco na próxima sexta-feira (2/10).

Pelas redes socais, Shawn adiantou alguns detalhes do trabalho, como a foto da capa e um vídeo de introdução. Na fotografia, o cantor aparece sorrindo dentro do mar enquanto toma um banho de chuva.

Wonder

“Senti tanto a falta de vocês! Eu sei que tem sido um ano realmente assustador para todos, então estou mandando baldes de amor para todos vocês. Escrevi um álbum. Chama-se Wonder. Realmente parece que um pedaço de mim foi escrito no papel e gravado em uma música. Tentei ser tão real e honesto como sempre fui”, escreveu o canadense no Instagram.

“É um mundo, uma jornada, um sonho e um álbum que eu queria fazer há muito tempo. Absolutamente amo isso. Obrigado por estar ao meu lado por tantos anos. Amo muito todos vocês”, completou.

Na última quarta-feira (30/9), foi divulgado o vídeo que marca a introdução do disco. Nele, o cantor aparece tocando piano deitado em um colchão no chão de um apartamento cheio de coisas. Ao olhar pela janela, ele vê pássaros voando na praia.

Além disso, o cantor inaugurou uma loja oficial que abrange o Brasil. Os novos produtos do Wonder vão estar disponíveis na loja da Universal.