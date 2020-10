Sessão da tarde: 'A hora do rush 3' é exibido nesta sexta-feira (2/10)

CB Correio Braziliense

Cena do filme 'A hora do rush 3' - (crédito: New Line Cinema/ divulgação)

O filme A hora do rush 3 é a atração da Sessão da tarde, na Rede Globo, nesta sexta-feira (2/10). Dirigido por Brett Ratner, o drama narra a história do embaixador Han. Ele está em Paris, prestes a revelar evidências sobre o trabalho da Tríade, o mais poderoso e conhecido sindicato do crime do planeta.



Ele descobriu a identidade de Shy Shen, responsável pela organização, e está disposto a revelá-la para o Tribunal Mundial do Crime. Entretanto, a Tríade deseja manter esta informação em segredo e, para tanto, decide usar todas as possibilidades que dispõe.

Para ajudar Soo Yung, a filha do embaixador, o inspetor-chefe Lee e o detetive James Carter viajam até a França. Em Paris, sem conhecer a cidade nem o idioma, eles precisam evitar que uma conspiração mundial aconteça.

Confira o trailer de A hora do rush 3