Fábio Porchat fará live inspirada em 'Frozen 2' nesta quinta (1/10)

(crédito: Fabio Porchat/Divulgação)

Dando início às comemorações do Dia das crianças, Fábio Porchat fará uma live inspirada no filme Frozen 2, nesta quinta-feira (1/10), às 19h. O comediante, que dá voz ao personagem Olaf, boneco de neve criado pelas irmãs Anna e Elsa, fará a transmissão pelo próprio perfil do Instagram. O evento é parte do Frozen Fan Fest, que ocorre todos os anos, para lançamento de produtos da franquia da Disney.

Além de Porchat, a live contará com a participação da influenciadora digital Karina Milanesi, que junto ao apresentador, trará a magia de Arandelle por meio de curiosidades do filme, atividades e brincadeiras para pais e filhos. Durante o bate-papo eles irão desafiar os seguidores com brincadeiras como mímica, estátua e 'Qual é o personagem?', adaptadas para o tema do filme.

Além de participarem simultaneamente da live, as crianças também podem reproduzir as atividades e compartilhar vídeos e fotos nas redes sociais marcando o @OhMyDisneyBR e com as hashtags #FrozenFanFest e #Frozen. Além disso, será apresentada a nova linha de produtos Frozen, disponível para compra no site.