Filme com produção de Brasília, Pureza é premiado em evento do Mercosul

Depois de exibido no Festival do Rio, ano passado, o ainda inédito longa brasiliense Pureza conquistou outra boa janela de divulgação, no 24o FAM Festival Audiovisual Mercosul (em Florianópolis), em que, numa

edição virtual do evento, conquistou o prêmio de melhor longa de ficção, segundo júri popular.

Com direção de Renato Barbieri, corroteirista junto com Marcus Ligocki, o filme levou o Troféu Panvision. Estrelado por Dira Paes, Matheus Abreu, Marinana Nunes e Flávio Bauraqui, o longa conta drama real de uma mãe que deixa o Maranhão e descobre o sumiço do filho em garimpo no Pará.

Numa jornada que alcança Brasília, ela mobiliza o poder público, diante de denúncias de trabalho escravo. Presente na plateia virtual, Dira Paes celebrou a vitória, indício de esperança, ao ver um longa com "visão humanista" destacado pelo júri popular. "O cinema dá alento", cocluiu.

