Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (2/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Tua raiva pode ser útil

Data estelar: Vênus ingressa em Virgem; Lua ainda Cheia em Áries

Tua raiva pode ser útil ao teu progresso, já que pode te motivar a fazer o impossível para demonstrar teu valor àqueles que te desprezaram. Essa raiva pode ser o motor para transcender a infâmia que te menospreza. Essa raiva é a mesma que se foca em tentar destruir aqueles que te oprimem, mas que tu precisas conduzir, com firme e livre vontade, a um objetivo além da guerra. Nunca te esqueças de que o principal problema humano, do qual todos os outros nascem e se reproduzem, é vivermos numa cultura pautada pelo confronto, pela divisão, por estarmos constantemente uns contra os outros, quando tudo que de melhor e grandioso temos para fazer depende exatamente do contrário, de nos unirmos, sermos solidários e de existirmos sobre o princípio do respeito mútuo. O desprezo mútuo é nosso inferno.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mire o alvo e siga em frente, sem se importar com a natureza dos obstáculos que surgirem, porque esses haverão de ser tratados como circunstâncias, e não como protagonistas do caminho. O que importa é acertar no alvo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O peso de suas palavras é muito maior do que você imagina, mas é reconhecível pelos efeitos. É hora de você avaliar com objetividade e coração imparcial o efeito de suas palavras, e as medir melhor no futuro. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você conhece os riscos inerentes a esta parte do caminho e essa é sua vantagem. Procure fazer o impossível para permanecer nessa vantagem, em vez de permitir que o medo se apodere do conhecimento dos riscos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A melhora dos relacionamentos há de passar pela boa administração das tensões que circulam à solta por aí. As reações iniciais terão de ser transformadas em compreensão, diálogo e firmes tentativas de harmonizar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todas as potencialidades que sua alma enxerga precisam ser garimpadas e trazidas à realidade concreta e isso, com certeza, só poderia ser resultado de muito esforço, de muita persistência, muito empenho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Empreender é um ato que resulta da livre vontade que, com tédio de tudo que acontece, aposta num mundo novo e se atreve a investir recursos para fazer a vida acontecer. Esse é um movimento sagrado, assuma-o.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Estes são tempos conturbados para muita gente e, por isso, não há como tomar distância e viver numa bolha de bem-estar enquanto tanta coisa acontece. Procure administrar os sobressaltos familiares com sabedoria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nada do que acontece ao seu redor, e que faz parte da rotina, há de ser tratado com displicência, como se não fosse nada demais. É nos pequenos assuntos cotidianos que se encerra a grandeza que você tanto busca.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Movimentos importantes estão em andamento, decisões que envolvem recursos substanciais e, também, mudanças que se tornarão referências por um bom tempo. Vale a pena fazer tudo com a cabeça no lugar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A pressão do momento se resolve com você tomando as iniciativas pertinentes a cada caso. Com certeza, este momento passa longe do descanso ou da possibilidade de existir sem grandes preocupações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas coisas que você percebe não se encaixam de forma alguma naquilo que você aprendeu, é uma realidade completamente nova. Levará algum tempo para você a assimilar e se adaptar a ela, para fazer também a sua parte.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo que você faz, de uma ou de outra forma, acaba se tornando exemplo para as pessoas com que você se relaciona. Isso aumenta a responsabilidade sobre suas ações, ampliando o efeito dos mínimos gestos, inclusive.