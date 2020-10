Nobel de Literatura: veja lista dos favoritos nas bolsas de apostas

AE Agência Estado

A escritora canadense Margaret Atwood figura entre os possíveis ganhadores do Nobel de Literatura este ano - (crédito: Tolga AKMEN/AFP)

A pandemia do novo coronavírus e as questões sociais deverão influenciar as escolhas do Prêmio Nobel, cujos ganhadores deste ano serão divulgados na próxima semana. Para o de Literatura, que será conhecido no dia 8, a escritora caribenha Jamaica Kincaid, das ilhas Antígua e Barbuda, é apontada como uma das favoritas. Ela é conhecida por explorar o racismo, o colonialismo e as questões de gênero.

"Kincaid e suas posições sobre várias questões políticas e morais são absolutamente dignas de atenção hoje", disse Bjorn Wiman, editor de Cultura do maior jornal diário da Suécia, o Dagens Nyheter. No Brasil, o livro Lucy foi publicado pela Objetiva em 1994 e se encontra esgotado.

No entanto, a Academia Sueca também pode "tirar a poeira de alguns candidatos antigos", como o húngaro Peter Nadas, o albanês Ismail Kadaré ou o romeno Mircea Cartarescu.

Por sua vez, Madelaine Levy, crítica literária do jornal Svenska Dagbladet, disse que espera que a laureada seja a escritora americana Joan Didion.

A poetisa canadense Anne Carson também emergiu como uma vencedora potencial, junto com os "suspeitos de sempre" Ngugi wa Thiong do Quênia, o romancista francês Michel Houellebecq, as americanas Joyce Carol Oates e Marilynne Robinson, o israelense David Grossman e a canadense Margaret Atwood . Também desponta nas bolsas de apostas a escritora britânica Hilary Mantel, cujo nome geralmente não é lembrado para o Nobel.

Este ano, a tradicional cerimônia de premiação em Estocolmo, em dezembro, foi cancelada devido à pandemia e substituída por um programa de televisão no qual os vencedores receberão seus prêmios em seus países de origem.

Veja a lista dos favoritos nas bolsas de apostas:

Jamaica Kincaid, de Antígua e Barbuda;





Ismail Kadaré, da Albânia;





David Grossman, de Israel;





Margaret Atwood, do Canadá;





Joyce Carol Oates, dos Estados Unidos;





Marilynne Robinson, dos Estados Unidos;





Peter Nadas, da Hungria;





Hilary Mantel, da Inglaterra;





Ngugi wa Thiong, do Quênia;





Mircea Cartarescu, da Romênia;





Michel Houellebecq, da França

Lista com vencedores do Nobel em anos anteriores:

2019

Peter Handke - Áustria

2018

Olga Tokarczuk - Polônia

2017

Kazuo Ishiguro - Grã Bretanha

2016

Bob Dylan - EUA

2015

Svetlana Aleksiévitch - Rússia

2014

Patrick Modiano - França

2013

Alice Munro - Canadá

2012

Mo Yan - China

2011

Tomas Tranströmer - Suécia

2010

Mario Vargas Llosa - Peru

2009

Herta Müller - Romênia

2008

Jean-Marie Gustave Le Clézio - França

2007

Doris Lessing - Grã Bretanha

2006

Orhan Pamuk - Turquia

2005

Harold Pinter - Inglaterra

2004

Elfried Jelinek - Áustria

2003

J. M. Coetzee - África do Sul

2002

Imre Kertész - Hungria

2001

V. S. Naipaul - Grã Bretanha

2000

Gao Xingjian - China