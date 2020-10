'Totalmente demais' nesta sexta (2/10): Eliza fica arrasada após fim de namoro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O destaque desta sexta-feira (2/10) no mundo das novelas fica com a trama de Totalmente demais. A produção das 19h vai ter um momento difícil para Eliza (Marina Ruy Barbosa). Jonatas (Felipe Simas) decidiu colocar um ponto final na relação com a moça após não conseguir controlar os ciúmes por ela, mas a modelo vai ter dificuldades para superar o termino.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos

Anderson afirma que jamais se afastará de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen ficará sabendo do beijo que deu em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís voltam de viagem, e Leide avisa que um castiçal de prata de Marta desapareceu. K1 repreende MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Keyla leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico. Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica a Edgar que não voltará para o colégio Grupo. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita por Benê. Keyla confessa às amigas que está exausta por causa de Tonico.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Cassiano fica comovido ao ver Samuca. Alberto orienta Hélio a encontrar um comprador para a mina. Cassiano decide abrir um bar com o dinheiro que o pai lhe deu e batiza o lugar de Flor do Caribe. Alberto manda Yvete pesquisar sobre Duque. Donato devolve o dinheiro que Bibiana emprestou, sem saber que a quantia era de Hélio. Duque consegue alguns fios de cabelo de Samuca, para que Cassiano faça o exame de DNA. Juliano beija Natália. Cristal aceita se apresentar em turnê pelo Brasil. Duque avisa a Cassiano que Cristal vem ao Brasil.



Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Jonatas termina seu namoro com Eliza. Hugo oferece dinheiro a Dino para que o bandido se afaste de Gilda. Carolina consegue a guarda provisória de Gabriel. Eliza avisa a Germano que Dino está chantageando Gilda e Hugo. Germano tranquiliza Eliza, dizendo à filha que apreenderá Dino.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Ruy avisa a Amaro que irá para Parazinho. Ivana conta para Simone que Joyce sente vergonha dela. Abel descobre que Ritinha é filha do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi encontra Caio e Cirilo na rua. Junqueira repreende Ruy por causa de sua viagem. Zeca e Ritinha se casam. Silvana perde no jogo e reclama para Dita. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda em sua direção.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Maria Cecília está usando seu tablet na sala do apartamento enquanto conversa com a mãe, Eduarda. Maria Cecília vê na rede social FrendiBuqui uma foto da cachorro Pipoca, que foi postada com a informação de que a mascote está desaparecida. Duda vai ao orfanato e fala para Mili que está triste porque sua mãe quer que ele vá morar na Bélgica. O garoto faz questão da opinião de Mili para tomar a decisão se fica no Brasil. A chiquitita diz que o garoto deve ficar perto da mãe, na Bélgica. Duda beija o rosto de Mili, diz que foi legal conhecê-la e vai embora. Eduarda diz pra filha que a cachorra não é a Kate (Pipoca). Maria Cecília diz que são as crianças do orfanato que estão à procura de Kate, que é sim Pipoca, e lembra a mãe que o orfanato é do José Ricardo Almeida Campos. Shriley Santana, que ouviu a conversa, se intromete e pede pra Maria Cecília deixar Eduarda ficar com a cachorra para se distrair e pegar menos no pé delas. Maria Cecília diz que trabalha com Junior e que ficará numa situação muito chata se ele descobrir que a cachorra está em seu apartamento. Mosca diz pra Chico que está ficando com Vivi. Chico não sabe direito o que isso quer dizer e conta que na época dele ficar significava casar e ficar junto para a vida toda. Junior chega com Gabi na casa de Carol para buscá-la com a pequenina Dani e juntos irem passear. Todos vão ao parque onde Gabi demonstra mais uma reação de melhora e pega na mão de Carol. Tobias está no Café Boutique e escuta a chamada do programa da Eliana anunciando que Tomás Ferraz fará sua primeira apresentação na televisão. Tobias deixa cair a bandeja que segurava e diz estar com medo. No orfanato, Vivi vai ao quarto cobrar posição de Mosca para saber se eles estão namorando, ficando ou nada. Mosca diz que gostou bastante do beijo e não sabe dar uma posição. Vivi diz que nada de beijos enquanto ele não se decidir. No parque, Junior vai comprar água e Carol deixa Gabi sozinha enquanto vai ajudar Dani que se machucou num dos brinquedos. Quando Carol e Junior voltam, percebem que em questão de segundos Gabi desapareceu do local. Ambos começam a procurar a mulher pelo parque. Na mansão dos Almeida Campos, Duda diz pra Carmen que não quer ir embora e que todo mundo quer apenas se livrar dele. Mili liga para o garoto, que não atende o celular. Carmen sai da sala lhe chamando de chato e dizendo que ainda bem que ele vai embora. No parque, Eduarda leva a cachorra pra passear e se depara com Gabi. A socialite percebe que Junior está procurando a mulher e pra evitar que ele veja a cachorra, pede pra um vendedor ambulante gritar que Gabi está perdida e assim alertar Junior. Junior e Carol escutam o vendedor e encontram Gabi. Junior avista Eduarda de longe, que vai pra casa e conta para Maria Cecília o que aconteceu. Na casa de Carol, Beto diz que Tobias está quase desistindo de se apresentar na Eliana e que ele não vai deixar isso acontecer. No orfanato, Mili está triste com Duda, Vivi com Mosca e as demais crianças com o desaparecimento da mascote Pipoca.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Adriana ajuda Jerônimo a reunir Renata, Roberta e Matias. Depois de muita discussão convencem Roberta a fazer o teste de DNA para provar que Jerônimo é o pai da criança. Inconformado com a situação, Honório quer que Branca faça um ultrassom para constatar a gravidez, mas ela astutamente provoca uma confusão e eles acabam na delegacia. Matilde diz a Carlos que o ama, mas escondeu seus sentimentos com medo que lhe acontecesse alguma coisa. Lázaro vai até a casa de Karina, a encontra amarrada e amordaçada e a resgata. Álvaro tenta violentar Isaura mas Ezequiel chega à tempo e agride o médico. Isaura pede perdão a Karina e Ezequiel. Como solução para que Jerônimo se afaste, Augusto pede a Renata que se case com ele. Ela se nega, mas Augusto pede a ela que pense em sua proposta. Regina deixa muito claro a Antônio que não o ama. Matias suspeita que o bebê de Roberta seja seu e a faz prometer que fará o teste de DNA.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.