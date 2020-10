Mistura eclética!

MB Maria Baqui* GM Geovana Melo*





Espetáculos de humor, shows musicais, peças teatrais e cinema são algumas das atrações do fim de semana no Distrito Federal. O baiano Léo Santana estreia no formato drive-in amanhã. Com um repertório composto pelos sucessos de carreira, ele trará canções da época que integrava o grupo Parangolé e os hits atuais de trabalho solo, como Invocada, Santinha, Encaixa e Crush blogueirinha.

“Estou com muita saudade de cantar vendo a galera, mesmo que seja dentro dos carros. Todo mundo vai curtir muito. Acho que será bem especial e o primeiro a gente não esquece”, conta Léo Santana.

O cantor está aproveitando o momento de agenda enxuta de shows para apostar em novos projetos. “Estamos trabalhando em mais alguns lançamentos. Virão mais dois nos próximos meses. Tenham certeza, será sucesso. Estamos focando no digital e tem dado muito certo”, pontua o baiano, que, recentemente, lançou o single Só você, em parceria com Kevinho.

Nos pedalinhos

Com um cenário diferente, sobre as águas do lago do Parque da Cidade, o Festival Flutua chega à capital federal neste fim de semana. A ideia é que o público usufrua da cultura e da arte por meio de uma experiência colorida, a bordo de boias em formatos de unicórnios, flamingos e cisnes. Hoje, a programação do evento imergirá no universo do funk com apresentações de DJs residentes, na festa Furacão 3000 e, também, no cinemúsica, experiência que retrata trechos de filmes mesclados às batidas musicais, com Cidade de Deus.

Amanhã, haverá exibição do filme Moana e do clássico Titanic. O Festival Flutua apresentará, ao fim da tarde, um tributo à Billie Holiday, em homenagem aos 105 anos da cantora. O Jazz Session ficará, então, por conta de Bell Lins e BSB Organ Trio. À noite será liderada pelo evento eletrônico Vapor, com a edição cinemúsica inspirada em Matrix.

Em ritmo de festa, a primeira apresentação do grupo Samba Urgente durante a pandemia será no domingo. Inspirado nas mensagens imersas nos filmes Orpheu negro, Ó pai, ó, e Noel, o Poeta da Vila, o repertório musical será recheado de choro, bossa nova, samba, axé. “Vamos tocar por três horas. O público pode esperar o melhor do samba urgente. Nosso repertório será todo aplicado à cultura brasileira”, explicou Victor Angeleas, integrante do grupo.

Humor brasiliense

Há 25 anos, a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo leva humor para os quatro cantos do país. Domingo, o espetáculo Notícias populares desembarca no Drive Show. Veteranos no formato, o grupo sente falta das risadas, mas enaltece a nova experiência. “O drive-in nos deixa mais distantes e sem olhar diretamente para plateia, mas é uma experiência incrível. A primeira apresentação que fizemos serviu para adaptar a peça a essa nova realidade. A brincadeira e a troca funcionaram”, lembra Adriana Nunes, integrante da companhia.

Nos palcos desde 1997 com Notícias populares, o show é uma crônica viva da sociedade e sempre está em constante atualização e repaginação. Assim, as esquetes são sempre diferentes. “Os quadros da peça permitem que os assuntos que estão em alta sejam trabalhados em cena. E tem muito material, principalmente neste momento”, afirma a humorista.

Mundo infantil

Sucesso entre as crianças e os pais, o Drive-in da Turma da Mônica Show é a atração deste domingo no Drive Show. A montagem resgata as músicas clássicas da turma em um palco com efeitos especiais, interações com painéis de LED, bailarinos e figurinos por meio de uma apresentação musical ao vivo com os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento.

*Estagiárias sob supervisão de Igor Silveira

Drive Show

Hoje, festa A volta dos anos 80 às 20h com participação da Orquestra Filarmônica de Brasília, banda Magoo e Dj Cottonete. Amanhã, show do Léo Santana às 21h30. Domingo, Drive-in da Turma da Mônica Show às 17h e Notícias populares às 21h. No Estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Furando a Fila e O que vem por aí e também nas lojas das Óticas Diniz e Bendito Food. Os preços variam entre R$ 90 e R$ 480 por carro. Cada carro, independentemente do tamanho, pode entrar com até quatro pessoas. Assinantes do Correio têm 25% de desconto no ingresso nos eventos: Turma da Mônica e Os Melhores do Mundo — Notícias populares. Confira no site do Clube como adquirir o código promocional. Classificação indicativa conforme a programação.



Festival Flutua

Hoje, exibição do filme Procurando Nemo, às 16h e, às 18h, de As aventuras de Pi. Às 22h30, Furacão 3000 edição Cidade de Deus. Amanhã, exibição do filme Moana, às 14h30 e, às 19h de Titanic. Às 17h, Jazz Sessions, Tributo à Billie Holiday e às 22h30, festa Vapor edição Matrix. Domingo, às 14h, sessão extra de Moana e às 22h30 exibição de Tubarão. Às 16h, show do Samba Urgente e às 20h homenagem ao centenário Federico Fellini, E la nave va.

» Mais diversão

Festival Brasília Drive-in

Amanhã, no estacionamento ao lado da administração regional de Santa Maria. A partir das 19h, com apresentação de Cacá Silva, do DD Júnior, da banda Super Nova Vida e Disco Praise. Domingo com shows de Roniel & Rafael e grupo Sumidade, a partir das 20h30. Entrada franca. Classificação indicativa conforme programação.

Cine Drive-in

Exibição dos filmes Scooby! O filme às 18h20, Um lindo dia na vizinhança às 20h e Aves de Rapina às 21h45. De hoje a domingo, incluindo feriados, R$ 15 (meia-entrada). Aniversariantes terão entrada gratuita para as sessões. Classificação indicativa conforme a programação.

Arena Drive

No estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (acesso pelo Eixo Monumental). Amanhã às 21h30 e domingo às 19h30, apresentação do espetáculo Alívio emergencial — Uma comédia temporária do grupo G7, às 19h30. Ingressos por carro, com venda no site da companhia, na Up Grade, na 415 Sul e bilheteria na entrada do espaço Arena Drive, somente nos dias de espetáculo a partir de 1h antes do início da sessão. Todos os ingressos são meia-entrada, entretanto, poderão ser doados voluntariamente 1kg de alimento ou 1 livro. Classificação indicativa conforme a programação.

O Circuito Cine Drive-in nas Cidades

Hoje, amanhã e domingo às 18h, no Estacionamento da Qn. 302. Exibição gratuita dos filmes Minha mãe é uma peça 3, As aventuras de Tadeo 2: o segredo do rei Midas, O chamado 3, Trolls e Pequena grande vida. Entrada-franca via retirada de ingressos no site ou aplicativo Sympla. Classificação indicativa conforme a programação.