Festival Recanto Cinema está com inscrições abertas até 16 de outubro

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A 2ª edição do Festival Recanto do Cinema está com inscrições abertas para a Mostra Competitiva de Curtas-metragens Brasileiros. Com o tema 'Memória, identidades e territórios', filmes de até 30 minutos, de todos os gêneros, finalizados a partir de janeiro de 2019 podem se inscrever até 16 de outubro.

Criado no ano passado pelo campus Recanto das Emas do Instituto Federal de Brasília (IFB), o festival surgiu para fomentar a produção audiovisual na periferia, a formação profissional dos estudantes e as relações com a comunidade. E o foco da organização está, justamente, nesse "cinema periférico", como chamam.

"Se você tem um filme que aborde as singularidades, multiplicidades e complexidades das periferias brasileiras, indo ao encontro da diversidade, diferença, afetos, protagonismo periférico, processos históricos de lutas e resistências, discursos e práticas contra-hegemônicas; manda ele pra gente", anunciaram em material de divulgação.

Os interessados podem se inscrever por meio do site do festival com quantas obras quiserem, bastando, para tanto, preencher um formulário para cada filme. O festival acontecerá entre 25 de novembro e 12 de dezembro e será totalmente on-line em razão das restrições geradas pela pandemia da covid-19