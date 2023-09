Sessão da tarde: 'As loucuras de Dick e Jane' é exibido nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ reprodução)

As loucuras de Dick e Jane é a aposta da Sessão da tarde desta segunda-feira (5/10), na Rede Globo. A comédia dirigida por Dean Parisot narra a história de Dick e Jane, que formam um casal que vive confortavelmente, até um deles ser demitido.

As dívidas se acumulam deixando-os em estado caótico. Para manter o padrão de vida que levavam, eles decidem realizar pequenos roubos. Após um início cheio de problemas, eles se vêem diante do golpe que pode deixá-los milionários.

Integram o elenco os atores Jim Carrey, Tea Leoni, Alec Baldwin, Richard Jenkins, Angie Harmon e John Michael Higgins.

Confira o trailer de As loucuras de Dick e Jane

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.