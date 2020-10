Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (3/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Nada excluas da realidade

Data estelar: Lua Vazia até 12h13 horário de Brasília, quando ingressa em Touro

Teus tormentos podem ser diminuídos como por um passe de mágica, se tu te atreveres a mudar o ponto de vista, contemplando todos os acontecimentos de uma ótica abrangente, inclusiva e ampla. Teus tormentos resistirão a esse exercício, porque estão associados a diversas paixões que, paradoxalmente, resultam num apego tão grande ao sofrimento que dá a entender que tu tenhas gosto e apreço por essa condição. Como sustentar a graça diante do que parece ser um processo sistemático de aniquilação da beleza do planeta? Se tu, com a alma imbuída da missão de destruir os destruidores, tentas excluir da realidade algo que é dela, porque existe; a realidade, que é muito maior que ti, também te excluirá. Amplia sempre tua visão, sai de teu ponto de vista, contempla tudo com a maior inclusão amorosa de que sejas capaz.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coloque em dia as conversas necessárias, fazendo isso com espírito cordial, de entendimento, com alegria e receptividade. Assim, você garantirá um tipo de equilíbrio que, depois, todo mundo irá querer repetir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A ajuda nem sempre chega com cara cordial, para sua alma ser receptiva. A ajuda, neste caso, vem na forma de discórdia, porque isso fará com que você tenha de investir um pouco de tempo para resolver o assunto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tudo uma questão de boa ou de má atitude, e isso só pode ser decidido livremente no mais íntimo do coração, pois, não é algo que dependa do teor das circunstâncias que rodearem você. Decida, então, sua atitude.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aceite o que der e vier com espírito alegre e boa disposição, porque isso fará com que as pessoas que entrarem em contato com você se sintam à vontade, e recebam uma espécie de bênção vinda diretamente de seu coração.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Viver em discórdia, ninguém aguenta! Porém, tampouco se poderia fazer de tudo para evitar a situação. A alternância entre concórdia e discórdia é a arte que assegura bons relacionamentos. Procure aceitar a realidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada se faz de um dia para o outro, as melhores coisas da vida requerem amadurecimento, e isso envolve tempo e esforço. Procure ter clareza a respeito do que você procura, pois, isso vai facilitar muito as coisas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que é de seu merecimento, ninguém pode tirar de você. No entanto, o jogo do mundo é intrincado e, em muitos casos, pesado também. Por isso, para você obter o que é de seu merecimento, pode ser necessário lutar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Suas atitudes importam e são valiosas para uma série de pessoas que tem em você uma referência, um exemplo. Esta é uma realidade que torna você muito mais responsável pelos seus atos do que você gostaria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Refletir é ganhar alguns instantes para amadurecer a atitude que seria tomada depois do pensamento. Refletir é ter capacidade de, livremente, assumir uma condição de observação para provocar bons resultados.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo é mais complicado quando você tem de combinar as atividades com outras pessoas. Porém, a complicação inicial cede espaço, depois, a uma série de eventos que você não teria como experimentar sem essas pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O final de semana veio com espírito de trabalho, por isso, conceda espaço à necessidade de se envolver em algo produtivo, mesmo que seja a dedicação de fazer pequenos consertos domésticos. A alma quer produzir.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Muitas coisas a dizer, mas ainda não é a hora certa. Continue, por isso, observando e coletando dados para que, quando a conversa acontecer, você possa ilustrar com precisão a linha do tempo dos acontecimentos.