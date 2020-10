Navegar é preciso: Amazônia e a literatura brasileira se unem on-line

CB Correio Braziliense

(crédito: Navegar é Preciso/Divulgação)

Com a 10ª edição presencial adiada para 2021, o evento Navegar é Preciso deste ano será realizado virtualmente de forma gratuita pelo Zoom. O projeto propõe um mergulho no Norte do país e no universo da literatura, em um intercâmbio entre autores que já participaram e os que estão convidados para a próxima edição. Nomes como Pedro Bandeira, Thalita Rebouças, Marina Colasanti e Ilan Brenman estão confirmados na programação.

A abertura será feita pelo Presidente da Livraria da Vila, Samuel Seibel, e pelo CEO do Auroraeco Viagens, Guilherme Padilha, parceiros no projeto Navegar é Preciso. Em seguida, nesta sexta-feira (2/10), às 19h, Thalita Rebouças e Pedro Bandeira batem papo sobre literatura. Já no dia 16 deste mês, também às 19h, ocorre o segundo debate, dessa vez com os escritores consagrados Mariana Colasanti e Ilan Brenman.

Navegar é preciso 2021

O Navegar é Preciso resulta de uma parceria entre a Livraria da Vila e a Auroraeco Viagens. A experiência única reúne escritores, músicos e viajantes, que exploram juntos a Amazônia e o universo da literatura. A 11ª edição do Navegar é Preciso será realizada entre 26 a 30 de abril de 2021. As cabines já estão disponíveis para reserva no site do evento.

Serviço

Navegar é Preciso

No Zoom do evento. Sexta-feira (2/10), às 19h e no dia 16, no mesmo horário. Inscrições on-line pela plataforma em que será realizado o evento ou no próprio site.