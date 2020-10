CB Correio Braziliense

O destaque deste sábado (3/10) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. A produção apresentará uma nova fase para Ritinnha (Isis Valverde). A moça sempre teve o sonho de ir para o Rio de Janeiro e finalmente conseguirá, mesmo a duras penas. Para conseguir a viagem, Ritinha traiu o marido com o forasteiro Ruy (Fiuk) e causou uma confusão na partida, quase levando um tiro do ex.

Confira os resumos das novelas:

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Duque revela que Cristal aceitou cantar na inauguração do Flor do Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio quem emprestou o dinheiro para a compra do barco. Donato invade a reunião onde está Hélio e insulta o filho na frente de Alberto. Alberto sofre com receio de que Cassiano o afaste de Samuca. Veridiana, Lino e Dadá ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Guiomar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver Cassiano com sua família.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Germano avisa a Eliza e Gilda que planejou com Zé Pedro um flagrante para capturar Dino. Peçanha é preso, mas Dino consegue fugir. Gilda teme que Dino a procure e conta aos filhos a verdade sobre o ex-marido. Meleka pede Jojô em namoro e deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento, e Rosângela decide deixar a igreja.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Zeca acerta um barqueiro com a arma e lembra da profecia do índio. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu casamento. Zeca leva o barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam. Zeca perde seu caminhão para pagar indenização ao barqueiro e fica desolado. Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e recupera a bolsa de Joyce. O empresário estranha o nome no recibo de pagamento. De volta ao Rio, Ruy disfarça a tensão diante de Cibele, que fica desconfiada. Bibi reabre sua matrícula na faculdade. Junqueira contrata Rubinho para dar aulas a Yuri. Caio tenta conversar com Silvana sobre sua compulsão por jogo. Ruy vai ao esconderijo que conseguiu para Ritinha.