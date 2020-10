Billie Eilish lança clipe 'No time to die', tema do novo '007'

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Pictures/ Divulgação)

Responsável pela música tema do novo filme de 007 -- Sem tempo para morrer, a cantora Billie Eilish lançou, nesta semana, o clipe da faixa No time to die no YouTube. A canção tem sido apontada pela crítica especializada como a mais romântica ligada à franquia.

A estadunidense Billie Eilish, de apenas 18 anos, é a artista mais nova a gravar uma música tema de 007. Ao lado do irmão, FINNEAS, a faixa composta dialoga com a trama do filme, o qual James Bond (Daniel Craig) desfruta da vida tranquila, depois de ficar inativo nas missões, até que Felix Leiter (Jeffrey Wright), velho amigo e membro da CIA, pede ajuda. Um vilão misterioso e uma tecnologia perigosa são obstáculos para Bond, que precisa resgatar um cientista.

O diretor do filme Cary Joji Fukunaga (Beasts of no nation, O alienista e Maniac) revelou sentir admiração por Billie Eilish e FINNEAS destacando que poucos artistas são escolhidos para gravarem um tema de James Bond. Lançada pela Darkroom/Interscope Records, No time to die compõe o 25º filme da franquia 007, que tem a estreia marcada para 19 de novembro.

Adele, Paul McCartney, Shirley Bassey e A-ha estão entre os artistas que gravaram trilhas para os filmes de 007. Confira abaixo uma retrospectiva das faixas da franquia desde 1962 até 2020.

Relembre músicas que integraram a trilha sonora de 007

(1962) 007 contra o satânico Dr. No. Música tema: James Bond theme por Monty Norman

(1963) Moscou contra 007. Música tema: From Russia with love por Matt Monro

(1964) 007 contra Goldfinger. Música tema: Goldfinger por Shirley Bassey

(1965) 007 Contra a chantagem atômica. Música tema: Thunderball por Tom Jones

(1967) Com 007 só se vive duas vezes. Música tema: You only live twice por Nancy Sinatra

(1969) 007 - A serviço secreto de sua majestade. Música tema: We have all the time in the world por Louis Armstrong

(1971) 007 - Os diamantes são eternos. Música tema: Diamonds are forever por Shirley Bassey

(1973) Com 007 viva e deixe morrer. Música tema: Live and let die por Paul McCartney & Wings

(1974) 007 contra o homem com a pistola de ouro. Música tema: The man with the golden gun por Lulu

(1977) 007 - O espião que me amava. Música tema: Nobody does it better por Carly Simon

(1979) 007 contra o foguete da morte. Música tema: Moonraker por Shirley Bassey

(1981) 007 - Somente para seus olhos. Música tema: For your eyes only por Sheena Easton

(1983) 007 contra Octopussy. Música tema: All time high por Rita Coolidge

(1985) 007 - Na mira dos assassinos. Música tema: A view to a kill por Duran Duran

(1987) 007 - Marcado para a morte. Música tema: The living daylights por A-Ha

(1989) 007 - Permissão para matar. Música tema: Licence to kill por Gladys Knight

(1995) 007 contra GoldenEye. Música tema: GoldenEye por Tina Turner

(1997) 007 - O amanhã nunca morre. Música tema: Tomorrow never dies por Sheryl Crow

(1999) 007 - O mundo não é o bastante. Música tema: The world is not enough por Garbage

(2002) 007 - Um novo dia para morrer. Música tema: Die another day por Madonna

(2006) 007 - Cassino Royale. Música tema: You know my name por Chris Cornell

(2008) 007 - Quantum of Solace. Música tema: Another way to die por Jack White & Alicia Keys

(2012) 007 - Operação Skyfall. Música tema: Skyfall por Adele

(2015) 007 contra Spectre. Música tema: Writing's on the wall por Sam Smith

(2020) 007 - Sem tempo para morrer. Música tema: No time to die por Billie Eilish