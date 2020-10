Semana Sesc da Criança e Harry Potter iniciam mês infantil

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução )

Cantigas de roda, contação de histórias, espetáculo do Harry Potter e outras brincadeiras dão início ao mês de outubro, também conhecido como o das crianças. A Semana Sesc da Criança de 2020 ocorre entre 5 e 12 de outubro, mediante inscrição no Whatsapp até o dia 2, e com transmissão no YouTube. Enquanto a apresentação do menino bruxo está marcado para 4 de outubro, às 16h, no Instagram do Brasília Shopping.

Espetáculo Harry Potter

Realizado pela companhia teatral Néia e Nando, a apresentação consiste na história do menino que sobreviveu ao vilão Voldemort e descobriu aos 11 anos ser um bruxo. Harry Potter, a partir daí, segue para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde descobre um novo mundo, se aventura pelo esporte tradicional chamado quadribol e encara diferentes desafios.

Com a companhia dos amigos Rony Weasley e Hermione Granger, o tímido bruxo supera obstáculos, aprende feitiços e poções, e enfrenta os medos corajosamente. Entre eles, está a perseguição de Voldemort, que busca retornar e encontrá-lo. Neste cenário, Harry Potter aprende também sobre o poder da amizade e toda ajuda proveniente delas.

Semana Sesc da Criança

A programação da Semana Sesc da Criança oferece, entre 5 e 9 de outubro, desafios de jogos, que podem ser acessados gratuitamente por meio da inscrição, até 2 de outubro, no Whatsapp (61) 3484-9110. Em seguida, terá uma live no YouTube do Sesc-DF, no dia 6, das 17h às 18h15, com o tema Encontro de gerações: “Vivências da minha época”, com contação de histórias, brincadeiras de avós com netos e rodas de conversas.

Em 11 de outubro, a programação estará voltada para o torneio de xadrez virtual, das 9h às 18h, para crianças de até 9 anos e de 10 a 12 anos. A plataforma utilizada será a Lichess, destinada a jogos de xadrez, e as inscrições devem ser feitas até 2 de outubro, no mesmo Whatsapp citado anteriormente.

Para finalizar a programação da Semana Sesc da Criança, o dia 12 conta com uma live de encerramento das 9h30 às 11h30. Nesta transmissão, terá show de música infantil e de mágica, atividades recreativas, apresentação de dança, dicas de culinária, entrega da premiação do torneio de xadrez virtual, teatro do boneco Mamulengo e o sorteio de brindes infantis.

Além das atividades virtuais, durante a semana da criança será comercializado almoços e lanches nos restaurantes do Sesc em Ceilândia, Taguatinga, Gama e Guará, de 11h às 16h. O cardápio conta com cachorro-quente, batata frita (200g) e pipoca gourmet por R$3 cada um, frutas com calda de chocolate (250g) e sorvete com frutas por R$ 4 cada, hambúrguer por R$ 5, quatro brigadeiros gourmet por R$ 2 e o kit lanche com suco de 300 ml, cachorro quente e pipoca gourmet por R$ 8.

Serviços

Espetáculo Harry Potter pela cia Néia e Nando

No Instagram do Brasília Shopping. Em 4 de outubro, às 16h. Apresentação do espetáculo Harry Potter e as aventuras do menino bruxo. Gratuito e livre para todos os públicos.

Semana Sesc da Criança de 2020

No YouTube do Sesc-DF. Entre 5 e 12 de outubro, com horários variados a conferir na programação. Semana de atividades infantis para crianças e familiares. Gratuito. Livre para todos os públicos.