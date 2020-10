RN Ronayre Nunes

Mais uma edição do Destaque Pop promete aquele tradicional resumão da semana dos famosos. Neste sábado (3/10), o cardápio continua variado: teve o começo de um casamento (e o fim de outro), a polêmica de um OnlyFans e corte de boatos. Confira:



Fim

A união da ex-Fazenda 11 Thayse Teixeira, com Eduardo Veloso, chegou ao fim após duas semanas da oficialização. Ao portal O dia, a mulher confirmou — e comentou — a separação: “Não me arrependo, Foi Deus que permitiu tudo, mas depois Ele me abriu os olhos”.



“Irresponsabilidade”

O MC Zaac foi às redes sociais desmentir boatos de que ele e Luísa Sonza teriam tido um affair. "A única coisa que tenho com a Luísa é a música Toma", explicou o artista, que ainda completou: "É uma mentira, uma irresponsabilidade. Até porque eu sou casado, tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa."

Fora do OnlyFans



A participante do reality A Fazenda 12, Raissa Barbosa teve vídeos íntimos da plataforma paga OnlyFans vazados para sites pornográficos. Segundo a assessoria da peoa, as medidas judiciais já estão sendo tomadas contra os vazamentos.

COMUNICADO A IMPRENSA



A assessoria de imprensa e jurídica da participante Raissa Barbosa tomará medidas judiciais cabíveis para qualquer tipo de conteúdo íntimo que seja divulgado ou vazado sem autorização da participante.

Att,

Assessoria de Imprensa Raissa Barbosa #TEAMRAISSA — Raissa Barbosa ???? (@raissabarbosar) September 28, 2020

Felicidades

A eterna rainha do rebolado, a cantora Gretchen se casou na quarta-feira (30/9) em uma balsa em Belém. Gretchen oficializou o matrimônio com o músico Esdras de Souza e não escondeu a felicidade. "Estou muito emocionada. Não consigo falar", comentou à revista Quem. Para o modelito do dia especial, a mãe de Thammy surpreendeu a usar um bom e velho tênis All Star.