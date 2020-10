GM Geovana Melo*

Há seis anos, Xande de Pilares segue carreira solo. A escolha por subir nos palcos sozinho resultou no primeiro DVD dessa nova fase do caminho do sambista, Nos braços do povo. Composto por sete músicas inéditas e regravações de clássicos da música brasileira, o trabalho chegou em partes, com a primeira lançada em 18 de setembro.A segunda chegará às plataformas digitais de música em 30 de outubro.

“Comecei a minha carreira solo de uma forma muito consciente do caminho que tinha. Eu estava há 20 anos no Revelação, um grupo com carreira muito sólida no cenário brasileiro. Conscientemente, lancei dois CDs, Perseverança e Esse menino sou eu, para que tivesse base, alguma coisa da minha carreira solo neste trabalho ao vivo, seguindo a mesma linha de clássicos do samba que gosto e de artistas de samba consagrados que eu tenho muito carinho. Isso resultou no Nos braços do povo, que é um lugar que eu nunca deixei de estar. Não existe lugar melhor que estar no braço do povo”, pontua Xande de Pilares.

O projeto conta com participações de Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Marcelinho Moreira e Dona Maura, mãe de Xande. Ela sonhava em ser cantora, mas deixou a carreira para cuidar da família. O sambista usou o espaço para homenageá-la e realizar o sonho antigo da matriarca. “Trazê-la para o show foi um forma de relembrar o passado e deixá-lo presente”, afirma o carioca.

Para Xande, o principal desafio da carreira solo foi recomeçar. O processo de adaptação foi complicado, mas também foi um momento de redescobertas. “Tive que adaptar a sonoridade, tirar um pouco o cavaquinho de cena para eles (público) entenderem onde quero chegar.”

Estava escrito

Lançada há 10 anos, a faixa Tá escrito também integra o novo projeto. A música marcou a vida de vários brasileiros e segue fazendo história até hoje. A canção também converge com o momento que o país está passando e traz uma mensagem de superação e esperança. “Primeiro, sinto orgulho em poder dizer que sou um dos parceiros da música (composta com Gilson Bernini e Carlinhos Madureira). Quando a gente fez, queria mandar para o Zeca Pagodinho gravar, mas ele tinha fechado o repertório. A letra ficou rodando e, quis o destino, que o Revelação a lançasse em 2010”, relembra.

Quarentena

A quarentena está sendo proveitosa para o compositor. Ele escreveu mais de 200 músicas durante esse período. “É o que posso fazer em casa. Estou compondo muito, uma delas se chama Sobreviver, gravada em parceria com Zélia Duncan”, pontua. Adepto às lives, o cantor participou de quatro transmissões ao vivo, mas enfatiza que sente muita falta do público. “Esse DVD, de certa forma, dá uma injeção de ânimo na gente. Mostra que, um dia, a gente pode voltar ao presencial. Ainda bem que tive tempo de gravar em formato normal, com público e artistas. Isso pode, de certa forma, dar uma animada em quem pensa que tudo está perdido”, acredita.

Carnaval

Compositor de sambas de enredo, Xande não sabe o que vai acontecer no próximo carnaval. “Não tem mais tempo para fazer um trabalho. Mas um fator muito importante é a nossa saúde. Como a pandemia é algo muito novo, exige um pouco de cuidado. Às vezes, a vontade de forçar pode fazer surgir uma coisa desagradável. Eu prefiro esperar. Enquanto isso, vamos preparando alguma coisa”, declara o carioca.

» Duas perguntas / Xande de Pilares

Você realizou muitas parcerias. Com qual artista você ainda gostaria de gravar?

Com o Roberto Carlos. Sem muitas palavras. Foi o primeiro artista que eu ouvi na minha casa. Fui apresentado pela minha família antes de eu imaginar o que era música.

Você tem planos de se apresentar em novos formatos, como drive-ins?

Se for solicitado, eu darei meu jeito, embora eu não seja muito fã desse lance de drive-in. Meu trabalho é muito com energia. Só que não gosto de criticar, todo mundo está buscando uma solução para fazer nosso trabalho. Se pintar uma oportunidade, darei o meu melhor.



Nos braços do povo (Ao Vivo / Vol.1)

De Xande de Pilares. Pela Universal Music, 17 faixas. Disponível em todas as plataformas digitais.