Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (4/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Regozijo ao alcance da percepção

Data estelar: Lua míngua em Touro

O regozijo há de substituir tua raiva e teu desassossego, por, pelo menos, alguns instantes. Tu tens capacidade de fazer essa substituição e seria uma pena que a fizesses depender do sabor das circunstâncias, em vez de exercitar tua firme vontade para fazer com que o regozijo tome o lugar da ansiedade. É pouco o que precisas para engatilhar o regozijo, é apenas mudar teu ponto de vista, o ampliando de tal maneira que consigas, por um instante, entender a grandeza envolvida em tua presença, que dança junto a uma elegante coreografia cósmica. Teus tormentos são todos motivados pela estreiteza da visão, e não te digo com isso que não tenham valor, mas que seria uma pena que só valorizasses teus tormentos, em vez de, também, valorizar tudo aquilo que está ao alcance de tua mão e percepção, e que te brindaria com regozijo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Palavras que manifestem alegria e doçura são firmes princípios, em torno dos quais a realidade se organiza. O poder das palavras nunca há de ser subestimado, o som se dissemina através do éter do planeta, o quinto elemento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Receber ajuda é sempre interessante, mas nem sempre sua alma está disposta a isso, em muitos momentos a desconfiança é tamanha, que mesmo a mão amiga é vista como um gesto suspeito. Porém, dessa vez não é nada disso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça pouco, mas faça bem, envolva seu coração em tudo que você fizer. Assim, você passará ótimos momentos, independentemente de ter, ou não, gente por perto. A boa atitude faz toda a diferença, a todo momento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para passar bons momentos, pouca coisa é necessária para dar suporte a essa condição. A principal de todas as coisas é a atitude, mantendo você um espírito alegre e uma boa disposição para lidar com o que der e vier.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para o bom entendimento entre você e as pessoas com que desenvolve relacionamentos significativos, em alguns momentos precisam ficar claras e explicadas as diferenças, para que não se transformem em discórdias crônicas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada é pequeno demais para não merecer sua atenção e carinho, pelo contrário. Todo grande caminho é feito de muitas pequenas coisas que se associam umas às outras através de sua capacidade de as administrar bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As lutas não são agradáveis, mas necessárias, porque, apesar de que o que seja do seu merecimento, de todas maneiras viria até você, mesmo assim, se torna necessário tomar atitudes que deixem isso muito claro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A responsabilidade sobre os próprios gestos e atitudes não é algo teórico, é muito prático, porque o que você fizer acaba sendo copiado pelas pessoas que enxergam em você uma referência, um exemplo. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem tudo que passa pela sua cabeça e coração há de ser expresso por você de imediato, principalmente agora. Qualquer demora entre o pensamento, sentimento e a palavra será um ganho, para refletir e ponderar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é quando você descobre o valor dos relacionamentos e o quanto as pessoas podem ajudar a que o caminho seja mais rico de experiências. Mas, isso também chega junto às complicações que as pessoas trazem consigo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A produtividade é o espírito do momento, e não importa que seja domingo, porque todo dia é hora de se conectar às forças cósmicas em que você se movimenta e experimenta ser. Mas, tudo também é uma escolha, isso é humano.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As boas e novas ideias que começam a circular pela sua mente não são todas praticáveis, porém, a beleza não há de ser desvalorizada, nunca, porque mesmo não tendo aplicação prática, ela infunde algo bom na alma.