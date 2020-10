Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (5/10)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Eleva a nota do mundo

Data estelar: Lua míngua em Touro

O reino humano é um só, composto de indivíduos convencidos de serem únicos e originais, e isso é apenas uma meia verdade, mas é sobre essa metade que tentamos todos nos abrir passagem pela vida afora, sendo apenas a metade de nós mesmos. A outra metade da nossa realidade é sermos interdependentes e telepaticamente interconectados. Por isso, e dada a situação atual do mundo, em que, como consequência da pandemia, milhões de crianças em países pobres são obrigadas a trabalhar, em vez de serem cuidadas e educadas, não te admires de não conseguires enxergar tua segurança e conforto com apreço, sentindo que algo terrível acontece, a iminência de um desastre. O desastre já está em andamento e tu o sentes, porque tua presença está conectada ao todo. Irradia luz e alegria para a elevação da nota do mundo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Concentre sua atenção em manter um bom fluxo de recursos, que não precisa ser gigante, apenas constante. Essa constância será o espírito que facilitará e promoverá que muitas mais coisas aconteçam num tempo nada distante.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome as iniciativas pertinentes a cada um dos interesses que você persegue, evite a inércia, porque essa, apesar de seduzir com a possibilidade de haver mais conforto, na prática cria problemas que se acumulam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Valerá a pena seguir o fluxo da alma, que hoje não quer se envolver com nada, mas prefere ficar a sós, sem que ninguém perturbe. Talvez isso não seja possível, mas, com certeza, dá para tomar mais distância.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A qualidade dos relacionamentos que você desenvolve e sustenta atualmente é o que determina a qualidade do seu caminho também. Passe as pessoas por uma peneira fina, para se aproximar só das que sua alma aprecia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite pretender que seu processo de conquista seja imaculado, desprovido de medo. Quanto mais se conquista, mais há para se perder, por isso, o medo aumenta também. Converse com o medo, mas não receba seus conselhos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As boas ideias são maravilhosas, porque tornam presente o que ainda nem começou, e isso infunde entusiasmo. Porém, se você ficar só com o regozijo do entusiasmo, acontecerá, depois, que tudo vira decepção. Isso não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando a mente começa a ver sombras e perigos por todos os lados é quando você deve tomar a firme decisão de tomar um pouco de distância dos acontecimentos, pois, assim, você verá que as sombras são irrelevantes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Conviver é uma arte, porque requer muita criatividade. Nada deixe ao sabor da inércia, conviver é um trabalho constante, de fazer ajustes, de lapidar arestas, de amarrar pontas soltas. Dá trabalho, mas compensa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todas as potencialidades que sua alma enxerga nesta parte do caminho, e que produzem entusiasmo, não podem ser exploradas de imediato, porém, abrem perspectivas interessantes para escrever outros capítulos no futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Abra um espaço para seu regozijo e divertimento, porque a sequência dos dias não pode ser exclusivamente de trabalho e cumprimento de compromissos. Amplie o espaço do regozijo, tenha sempre à mão algo que facilite.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Um pouco de paz fará bem a você, só que essa não há de depender do teor das circunstâncias. A paz que você busca terá de ser intencionalmente determinada pela sua força de vontade, sem importar o que acontecer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça pausada e tranquilamente tudo que tiver de fazer, sem se estressar com nada que acontecer, mas, pelo contrário, aproveitando as eventuais trapalhadas que ocorrerem para dar boas e aliviadoras risadas. Aí sim.