5 a 10 de outubro: confira os resumos das novelas desta semana

Mais uma semana já está virando a esquina e o Correio adianta os resumos das principais novelas do país para aqueles que não se importam muito com um spoiler. O destaque desta semana de 5 a 10 de outubro fica com a reta final de Totalmente demais. A produção das 19h chegou a última semana e as emoções do folhetim deixarão o público com saudades.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos



Segunda



Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá para o Japão. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.



Terça



Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera contra Malu e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara, e Lica foge de casa. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.



Quarta



Ellen desabafa com as amigas. Jota anuncia a Ellen que seu robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita sua viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados. Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen ao festival de tecnologia. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Ellen hesita em fazer a viagem. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.



Quinta



Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla de volta às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho, e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico, e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.



Sexta



Keyla insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e a menina conta como ele entrou em contato com Josefina. Benê mostra sua nova música para as amigas. Cícero pede o divórcio a Josefina e conta que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê. Julinho impede que Benê escute Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e Lica discutem entre si, e Benê se desespera. Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e Josefina se preocupam com a briga das amigas. As meninas decidem desfazer sua amizade.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos



Segunda



Cassiano diz para Alberto que quer conversar sobre Samuca. Alberto fica incomodado diante da relação cada vez mais próxima entre Cassiano e as crianças. Cassiano avisa que já providenciou o exame de DNA para comprovar que Samuca é seu filho. Dionísio expulsa Candinho de sua casa. Veridiana ameaça contar sobre o passado de Dionísio, caso ele destrate Candinho novamente. Ester leva Samuca para ver Chico e Olívia, e encontra Cassiano.



Terça



Cassiano comenta que Samuca deve estar preparado para saber que ele é seu pai. Veridiana incentiva Candinho a consertar o boneco destruído por Dionísio para presentear Samuca. Cassiano aconselha Duque a ficar de olho em Hélio. Ester conta para Samuca que Cassiano é seu pai e ele reage de forma negativa. Yvete se aproxima de Duque para conseguir informações sobre ele. Carol incentiva Natália a se relacionar com Juliano. Taís e Hélio se beijam. Veridiana esconde de Candinho a identidade de seu pai. Ester revela a Cassiano que pedirá o divórcio. Alberto pergunta por Ester a Dionísio.

Quarta



Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester pode estar com Cassiano. Veridiana mente para Candinho e diz a ele que seu pai morreu. Alberto finge não ouvir Ester, que pede para conversar sobre divórcio. Cassiano diz a Olívia que não acredita que Hélio esteja interessado em um relacionamento sério com Taís. Hélio pede a Yvete para descobrir a verdade sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer se encontrar com Cassiano. Guiomar chega em Vila dos Ventos. Samuca despreza Cassiano, dizendo que ele o abandonou.



Quinta



Cassiano diz a Ester que conseguirá fazer com que Samuca o aceite. Natália se esforça para não ceder à atração que sente por Juliano. Guiomar aparece com Nicole na casa de Dionísio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar diz a Nicole que voltou para conquistar seu filho. Ester pede a Cassiano para não abandoná-la. Bibiana desconfia que Juliano está apaixonado. Carol se oferece para ajudar Juliano a conquistar sua mãe. Dionísio diz a Alberto que sua mãe está de volta e os dois discutem. Candinho convence Samuca a aceitar Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai.



Sexta



Ciro, Amadeu e Rodrigo se oferecem para ajudar Cassiano a denunciar Dom Rafael. Yvete conta a Duque que a mina de tungstênio do Grupo Albuquerque está à venda. Duque tenta convencer Cassiano a esquecer tudo o que aconteceu no Caribe. Hélio orienta Yvete a não contar para Alberto que Duque mostrou interesse em comprar a mina. Guiomar se sente magoada com o desprezo de Alberto.



Sábado



Alberto pede para Guiomar ir embora de sua casa. Ester tenta conter Alberto, que demonstra a revolta que sente pela mãe. Guiomar decide oferecer um jantar para os pais de Ester. Samuel aceita o convite de Guiomar, prevendo uma oportunidade de descobrir os segredos de Dionísio. Lino se interessa por Carol. Taís conta para Hélio sobre a intenção de Cassiano de denunciar Dom Rafael e Alberto. Ciro pede Mila em namoro. Alberto surpreende Samuel na suíte de Dionísio.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Segunda



Florisval e Rosângela se casam. Gilda promove uma festa de despedida para Eliza no Flor do Lácio e avisa à filha que Dayse e Carlinhos dormirão com ela na casa de Hugo. Maurice aposta Stelinha em um jogo de azar. Arthur vê Carolina preocupada com Gabriel e oferece ajuda à ex. Arthur leva Carolina e Gabriel para o hospital. Maurice tenta atrapalhar os planos de Stelinha. Rosângela se sente culpada por mentir para os filhos. Carolina revela a Arthur que Gabriel é soropositivo. Rosângela esquece a panela no fogo e causa um incêndio. Florisval e Rosângela se desesperam. Arthur e Carolina se despedem.



Terça



Leila diz a Rafael que não terá romance entre eles. Jonatas vai até a casa de Eliza para fazer uma surpresa. Dino planeja sequestrar Eliza e invade o quarto da menina. Jonatas leva uma facada ao defender Eliza de Dino. Jonatas é levado para o hospital desacordado. Rosângela culpa Eliza pelo esfaqueamento de Jonatas. Rosângela é hostil com Eliza, e Germano consola a filha. Dino descobre que Peçanha também foi preso. Fabinho perdoa Cassandra. O médico afirma que a situação de Jonatas é grave.



Quarta



Eliza decide doar seu fígado para salvar Jonatas. Rosângela se surpreende com a atitude de Eliza. Gilda se preocupa com a cirurgia de Eliza. Cida conta a Arthur que Eliza doou seu fígado para Jonatas. Arthur e Jojô vão para o hospital saber notícias de Eliza. Lili conta para Jamaica e Max sobre o esfaqueamento de Jonatas. Arthur vê Eliza se declarar para Jonatas. Rosângela visita Jonatas. Jonatas acorda da cirurgia, e Rosângela revela que Eliza salvou sua vida. Arthur adia a viagem para Paris. Stelinha e Maurice embarcam para Paris. Gilda enfrenta Dino na cadeia. Leila visita Jonatas no hospital. Eliza, Carolina e Rafael aguardam o início da audiência.



Quinta



Rafael e Carolina são condenados na justiça e cumprem o serviço comunitário. Eliza mostra sua cicatriz para Arthur. Leila aceita o pedido de namoro de Rafael. Eliza se despede de Cassandra e Débora. Hugo pede Gilda em casamento. Lili e Germano se despedem de Eliza. Rafael e Leila chegam ao aeroporto. Eliza visita Jonatas no hospital. Eliza aguarda Arthur no aeroporto. Arthur pede para conversar com Jonatas antes da viagem. Jeniffer e Bola cantam no churrasco de Maristela. Eliza se preocupa com o atraso de Arthur. Jonatas surpreende Eliza no aeroporto e viaja para Paris com a amada. Eliza faz sessão de fotos em Paris. Hugo ajuda Carlinhos com o dever de casa. Carolina e Dorinha curtem a praia com a família. Carolina leva um susto na praia.



Sexta



Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu se emociona com exposição de Jamaica em sua homenagem. Cassandra posa para fotos. Max pede a ajuda de Fernando para superar seu trauma. Carolina e Arthur decidem reatar e conversam sobre seu futuro. Eliza e Jonatas passeiam por Paris. Montanha faz discurso na formatura dos alunos. Lili e Germano curtem o filho recém-nascido. Fedora intercepta Carolina na rua e se oferece para ser capa da revista ‘Totalmente Demais’. Eliza e Jonatas conhecem a cantora Gabrielle Aplin e celebram o amor em Paris.



Sábado



Reprise do último capítulo.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Segunda



Zeca conta para Nazaré como perdeu seu caminhão e fica incomodado com a presença de Jeiza. Ruy não resiste a Ritinha. Ruy se desespera ao saber que Edinalva deixou Parazinho. Caio provoca Bibi na frente de Rubinho. Simone critica Ivana por querer esconder seu corpo. Zeca agride Ruy. Jeiza desarma o segurança da empresa, que ataca Zeca para defender Ruy. Ruy afirma que devolverá Ritinha para Zeca. Joyce não dá atenção quando Silvana a alerta para se manter afastada de Irene. Marilda fala com Zeca sobre Ritinha e o deixa transtornado. Bibi tira satisfações com Caio. Ritinha afirma a Marilda que Ruy não irá se casar.



Terça



Caio e Bibi discutem. Joyce reclama da nova carreira de Eugênio. Ruy tenta convencer Ritinha a voltar para Parazinho. Joyce implica com Ivana por causa de suas roupas. Irene deixa cair um objeto no escritório de Eugênio, intencionalmente. Bibi, Aurora e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho trabalha. Ritinha conta para Ruy que está grávida. Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Zeca consegue um emprego, e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa.

Quarta



Junqueira mente para Edinalva. Eugênio tem uma conversa séria com Ruy sobre a empresa. Edinalva diz para Abel e Nazaré que Ritinha se casou. Zeca se sensibiliza com a notícia do casamento de Ritinha. Silvana conta para Dita sobre a ameaça de Irene e afirma que deixará de jogar. Ivana conversa com Zu sobre sua sexualidade e decide ligar para Cláudio. Jeiza indica uma advogada para Zeca anular seu casamento com Ritinha. Shirley pede para Dantas esquecer a suposta traição de Ruy. Ivana e Cláudio se beijam. Cibele ouve uma ligação de Ritinha para Amaro e o questiona sobre a moça.



Quinta



Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro, e se preocupa com Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana. Irene convida Eugênio para conhecer seu apartamento. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha e lhe dá um ultimato. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige, e os dois discutem. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.



Sexta



Ritinha conta para Cibele sobre seu envolvimento com Ruy. Dantas confessa a Shirley que precisa que o casamento da filha aconteça. Ruy sofre um acidente. Eugênio escolhe flores para Irene. Rubinho avisa a Bibi que foi aceito na faculdade novamente. Cibele vai embora e exige que Ritinha vá com ela. Dantas avisa a Cibele do acidente de Ruy. Cibele chega à casa de Joyce com Ritinha e termina seu compromisso com Ruy. Jeiza e Zeca se beijam. Eugenio fica impressionado com Irene. Eurico flagra Silvana jogando no computador. Joyce leva Ritinha para a casa de Heleninha. Zeca rasga o documento de registro do seu casamento.



Sábado



Abel fica furioso com Zeca. Silvana inventa uma desculpa para Eurico e envolve Simone em seu problema. Rubinho faz uma surpresa para Bibi, e Aurora fica tensa. Bibi se incomoda quando Rubinho chega à gafieira e uma mulher o aborda. Ritinha conta para Bibi que está grávida. Ruy não consegue contar para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Ritinha acredita que ficará com Ruy na casa da família dele. Caio questiona Eugênio sobre seu envolvimento com Irene. Zeca conta para Jeiza sobre a profecia que o índio lhe fez. Aurora avisa a Bibi que o proprietário venderá a casa onde ela está morando. Joyce avisa que Ritinha voltará para Belém e ela foge. Bibi revela para a família de Ruy sobre a gravidez de Ritinha.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Segunda

Tobias diz pra Maria Cecília que vai desistir de se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Maria Cecília conta que compreende e que gosta do namorado de qualquer jeito. As chiquititas descobrem os anúncios com a promessa de recompensa pela cachorra Pipoca. A empregada Shirley diz pra Eduarda que estão pagando uma boa recompensa pela cachorra. A empregada suspeita que Carmen estava querendo se livrar da cadela. Eduarda pede pra Shirley ligar no telefone do anúncio para apurar as informações e perguntar o valor da recompensa. Após ligar, a empregada diz que é melhor devolverem a cachorra antes que os Almeida Campos descubram, pois senão vão ficar sem o dinheiro da recompensa e sem a cachorra. Duda vai ao orfanato Raio de Luz para falar a sós com Mili. O garoto diz que vai embora e que sua mãe já comprou as passagens. Mili fica triste demais. Duda pega na mão da chiquitita. Mili pergunta se vai demorar pra ele voltar e o garoto diz que ficará alguns meses por lá até sua mãe decidir voltar. Duda pergunta se Mili ficará bem e ela responde com outra pergunta: "quando você vier ao Brasil, promete que virá me visitar?". O garoto responde: "Isso será a primeira coisa que eu irei fazer!". Os dois se abraçam e ele diz ao pé do ouvido dela que se a chiquitita tivesse pedido pra ele ficar, ele não iria embora. Duda dá um selinho em Mili e sai do quarto. Enquanto isso, Beto busca Tobias de moto com a desculpa de que vai fazer compras, mas na verdade leva o amigo ao SBT para participar do programa da Eliana. Shirley vai à mansão dos Almeida Campos com a cachorra Pipoca. No orfanato, Mili vai correndo atrás de Duda, mas não consegue alcançá-lo a tempo e o garoto vai embora. Na mansão, Shirley diz que estava indo ao supermercado com a patroa e encontrou a cachorra. A empregada exige a recompensa. José Ricardo lhe dá um cheque. No SBT, Tobias vê um ônibus com fã-clube de Tomás Ferraz que ao lhe avistarem saem correndo em sua direção. Tobias e Beto tentam escapar e vão pra dentro do SBT. Tobias é levado ao camarim pelos produtores, onde é maquiado. Mesmo nervoso, Tobias não vê mais solução senão fingir ser o astro português Tomás Ferraz. Cintia leva a cachorra Pipoca de volta ao orfanato. Shirley volta ao apartamento da patroa e entrega o cheque pra Eduarda, que para de chorar ao ver o valor de 5 mil do cheque. As duas negociam e Shirley acaba ganhando 15% do valor da recompensa. As crianças mostram pra mascote Pipoca a casinha que construíram pra ela. Carmen vai ao apartamento de Eduarda e ao ver Shirley diz que percebeu que algo estava errado. Carol, Letícia e Dani se acomodam na sala pra ver o programa da Eliana. Beto pede por telefone para que Maria Cecília também assista ao programa. Nos bastidores da atração, Tobias está com medo e Beto diz que ele precisa ir ao palco pra não perder de vez Maria Cecília.

Terça

Durante o programa da apresentadora Eliana, Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias disfarçado, é chamado no palco para cantar o webhit “A Festa Ainda Pode Ser Bonita”. A plateia fica eufórica com a apresentação do cantor português. Maria Cecília, que assiste ao programa de seu apartamento, fica preocupada com o sucesso que Tobias está fazendo com o fictício Tomás Ferraz. Ao final da apresentação, Eliana parabeniza e inicia um bate-papo. O cantor revela que está num relacionamento. Enquanto isso, no orfanato, Vivi reclama para as amigas de Mosca. Mili diz para Vivi não ficar pressionando ele, pois o garoto deve estar confuso com seus sentimentos. Pata diz que acha que seu irmão está gostando de Vivi, que fica feliz com a notícia. Na cozinha, Mosca conta para Chico que gosta de Vivi, mas que não sabe se quer namorar. Após a participação no programa da Eliana, Clarita lembra Tobias que agora ele fará ainda mais sucesso. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen entra no quarto de Gabi e força a moça a tomar o remédio errado. Valentina entra no quarto e flagra situação. Carmen despista a governanta. Junior e Carol também entram no quarto e o rapaz questiona a tia sobre o que está acontecendo. Valentina conta a Junior que Carmen queria dar um remédio diferente para Gabi. Junior pede para Carmen lhe mostrar o remédio que iria dar para sua irmã. A megera mostra ao sobrinho os comprimidos e diz que é um calmante que ela toma quando precisa. O rapaz diz para Carmen que apenas Valentina deve cuidar de Gabi. Em seu escritório, no Café Boutique, Maria Cecília está nervosa e pergunta porque Tobias não lhe contou que participaria do programa da Eliana. Tobias se desculpa com a namorada, que diz estar preocupada, pois as pessoas poderão reconhecer ele no próprio Café Boutique. O barista tenta tranquilizá-la. No jardim do orfanato, Mosca toma coragem e vai falar com Vivi. O garoto entrega um buquê de flores e lhe pede em namoro. Feliz, Vivi aceita. Na Mansão dos Almeida Campos, Carol diz para Junior mostrar para Gabi fotos de momentos felizes da família. Carmen entra no quarto de Gabi e fica irritada ao ver o casal. Junior explica para a tia que mostrar as fotos para Gabi faz parte do tratamento e que Carol também já estudou sobre isso. Carmen diz que não confia em Carol e que ela não é da família. Junior não aprova o comportamento da tia. No orfanato, as crianças vão brincar no pátio e Vivi conta aos amigos que está namorando Mosca. Cris fica triste. No Café Boutique, Leticia diz para Tobias que Armando pode não gostar de seus constantes atrasos por conta de Tomás Ferraz. Beto consegue fechar um contrato publicitário para Tomás Ferraz. Carol e Junior festejam 6 meses de namoro com trocas de presentes. Os dois decidem fazer um jantar especial. No orfanato, Mili diz para Pata que está escrevendo um romance inspirado na própria história de amor que viveu com Duda. Na cozinha, Cintia avisa as crianças que terá um concurso de dança no bairro e pergunta se todos querem participar. Animadas, os órfãos aceitam. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina diz para Carmen que levou Gabi para dar uma volta pelo bairro, conforme recomendação de Carol. Carmen se irrita com os palpites de Carol. No orfanato, as chiquititas escolhem os casais para o concurso de dança. Na cozinha, Ernestina convida Chico para ser seu par no concurso. O cozinheiro aceita. Cintia, por telefone, conversa com possíveis famílias que gostariam de adotar as chiquititas. Cintia diz sozinha na diretora: "Preciso me livrar de todos esses órfãos".

Quarta

Rafa é o único garoto que resta para fazer par com alguma menina. Pata, Cris e Bia disputam um teste para saber quem dançará com ele. Cris ganha a votação para dançar com o comilão. Eduarda vê uma entrevista de Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias, em uma revista e sonha em ver a filha, Maria Cecília, ao lado do namorado na mídia. Tobias conta para Maria Cecília que irá fazer um comercial. A supervisora diz que ele não pode participar da propaganda, pois podem descobrir que Tomás Ferraz não existe. Tobias avisa que Beto já aceitou a proposta. Maria Cecília pede para que o barista recuse o comercial. No orfanato, as crianças chamam Cintia para sortear o ritmo que cada casal irá dançar. Carol se prepara para jantar com Junior. Leticia aprova o look da amiga. O rapaz chega à casa da amada. No orfanato, Bia e Pata ficam tristes por não terem par. No restaurante, Carol se assusta com os preços. Junior diz para ela não se preocupar com isso. No orfanato, Ernestina não perde tempo e ensaia com uma vassoura. Chico observa a cena e ri bastante. Ernestina fica irritada. Os dois ensaiam juntos e são surpreendidos por Tati e Ana, que zombam deles. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen tenta convencer José Ricardo que as intenções de Carol em relação a Junior não são das melhores, pois ela está fazendo a cabeça de Junior e Valentina para Gabi se recuperar do trauma. No restaurante, Junior agradece a Carol por tudo o que fez na vida dele e confessa que é mais feliz depois que a conheceu. O crítico Rui Salgado (Daniel Mozoretti) e Leticia assistem um filme juntos enquanto namoram. Dani atrapalha o casal, diz à mãe que não está com sono e pede para ficar com eles na sala. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen estranha que Gabi ainda esteja acordada. Valentina diz que não irá dormir enquanto Gabi estiver acordada. Carmen se irrita e sai do quarto. No dia seguinte, Carol e Junior levam Gabi ao orfanato. A mulher faz carinho na mascote Pipoca e Chico diz que as visitas de Gabi estão fazendo muito bem para todos. Na escola, Vivi reclama que não tem ninguém para dançar com ela no concurso de dança. As meninas zombam da amiga e ela fica irritada. Vivi tem uma ideia para participar do concurso. Na cozinha, Chico mostra a Gabi como fazer biscoito. O cozinheiro entrega uma forma para a Gabi, que reage ao colocar massa no objeto. Todos se surpreendem com a reação de Gabi. Na escola, as Top 3 encontram as chiquititas. As patricinhas perguntam quais são os casais que participarão do concurso. Débora (Isabella Moreira) avisa que elas sempre participam e ganham o concurso. As Top 3 avisam às órfãs que elas não terão chance de vencer.

Quinta

Na cozinha, os órfãos encontram Gabi e ficam felizes com a presença da moça. Carol e Junior dão a noticia que a moça está avançando nos tratamentos e as crianças ficam contentes. Bia avisa Cintia que irá participar do concurso de dança, pois arrumou um par. A diretora pergunta se é algum colega de escola e Bia afirma que sim. As crianças pedem ajuda a Carolina para os ensaios das danças. A garçonete fica feliz com o convite e aceita, mas Cintia diz que a ajuda da moça não será preciso. A nova diretora avisa as crianças que contratou um profissional para ensiná-las. Tobias se prepara para encarnar Tomás Ferraz para um comercial de desodorante. O diretor (Daniel Cavalheiro) auxilia o suposto cantor e diz o que será necessário fazer. O diretor avisa Tobias que ao passar o desodorante, varias mulheres começaram a aparecer. Ao começarem a gravar, o comercial é interrompido, pois o celular de Tobias não para de tocar. Ao olhar que é o barista percebe que Maria Cecília não para de ligar e desliga o aparelho. No orfanato, Vivi questiona Bia e pergunta quem será o seu par. A encrenqueira fala que o seu par é um menino chamado Patrick e que ela não o conhece. O coreógrafo Ulisses Franco (Fernando Rocha) chega para a aula de dança e todos se preparam para o ensaio. No Café Boutique, Clarita e Leticia se preocupam com a demora de Tobias e Beto. Carol chega para o trabalho pensativa e Leticia a tranquiliza. A garçonete confessa para as amigas que sua noite anterior com Junior foi ótima, mas estranha o fato do amado nunca falar que a ama. Junior leva Gabi para a casa e fala para Valentina que está feliz com a melhora de Gabi e conta que ela sorriu quando esteve no orfanato. Carmen escuta a conversa e se incomoda em saber sobre a melhora da sobrinha. No orfanato, o coreógrafo avalia os competidores do concurso. Cintia agradece a presença e a ajuda de Ulisses. A diretora o apresenta para as crianças e funcionários. Pela segunda vez, Tomás Ferraz tenta gravar o comercial. Ao ver as mulheres entrando, Tobias se desconcentra e erra a fala. O diretor começa a se irritar com as falhas do suposto cantor. No orfanato, Ulisses começa a sua aula de dança. Bia e Pata correm para o pátio para aproveitarem o tempo livre para ensaiar. Pata tenta ensinar alguns passos que conhece de hip hop, mas Bia não consegue entender. Enquanto isso, na sala, Ulisses mostra o seu desempenho para todos. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina canta para Gabi. A governanta fica feliz ao perceber que a moca está com uma aparência mais leve. Valentina fala a Gabriela, que sua melhora se deve a Carolina. Carmen vê as duas do lado de fora do quarto, pega o seu celular e liga para a mansão. Valentina escuta o telefone tocar e sai para atender. A vilã entra no quarto de Gabi e troca o remédio que a governanta precisa dar para a moça. Valentina volta para o quarto e dá o comprimido errado para Gabriela. No orfanato, enquanto os casais estão tendo aula de dança, Mili estranha a ausência de Bia e Pata. A garota vai ao encontro das amigas e as encontra no jardim. Mili escuta a conversa de Bia e Pata, que estão discutindo. A garota acalma as meninas e Pata conta para Mili que ela e Bia irão participar do concurso juntas. A líder das meninas se dispõe a ajudá-las a montar uma coreografia. Na sala, o coreógrafo se desespera ao perceber que as crianças não sabem as coreografias. No Café Boutique, Armando desce na loja e Leticia, Clarita e Carol se preocupam. O rapaz questiona a ausência de Tobias e no mesmo momento o barista e Beto chegam para o trabalho. Armando não aceita as desculpas dos funcionários e fica furioso pelo atraso dos dois. Leticia avisa Tobias que Maria Cecília está o chamando em sua sala. Furiosa, Maria Cecília questiona o amado onde ele estava. O barista não conta para a supervisora que foi gravar o comercial. No orfanato, Ulisses chama a atenção de Rafa, pois o garoto não consegue acompanhar o ritmo de Cris. O órfão fica triste e sai correndo da sala. Chico vai ao encontro do garoto.

Sexta

Chico encontra Rafa chorando no pátio. O cozinheiro tenta consolar o garoto e diz que Ulisses só estava tentando ensiná-lo. Rafa diz a Chico que não quer mais dançar no concurso. O cozinheiro aconselha o órfão a não desistir. No Café Boutique, Maria Cecília diz a Tobias que eles precisam repensar sobre o sucesso de Tomás Ferraz, pois o namoro deles está afundando. O barista estranha ao escutar a reclamação da amada e pede para que ela tenha paciência. Maria Cecília começa a arrumar a sua mesa de uma forma estranha, colocando tudo alinhado e correto. Tobias não entende o comportamento da namorada e diz que isso não é normal. No orfanato, Cris vai ao encontro de Rafa e pede para que ele volte para o ensaio. Triste, o garoto diz à amiga que não sabe dançar. Cris não concorda e revela ao chiquitito que ele dança melhor do que ela imagina. Rafa pergunta a Cris se ela queria dançar com Mosca. A pequenina não esconde a vontade que tinha de dançar com o namorado da Vivi, mas confessa que depois que começou a dançar com Rafa não o troca por ninguém. Os dois voltam para sala e Rafa acerta todos os passos da coreografia. Valentina serve comida para Gabriela, quando Carmen manda a governanta servi-la. Valentina é obrigada a deixar Gabriela sozinha com a megera. Carmen coloca remédio na comida da moça sem que ninguém veja. Armando vai à sala de Maria Cecília e questiona o motivo de Tobias sempre estar no escritório da supervisora. A moça mente para Armando e diz que o barista está querendo pedir demissão. Maria Cecília tenta convencer o rapaz que ele é um ótimo funcionário e que o Café Boutique não pode perdê-lo. No orfanato, Pata tenta passar a coreografia com Bia. Vivi, Tati e Cris vão ao encontro das amigas e contam sobre a aula de dança que tiveram com Ulisses. Vivi questiona Bia sobre o seu parceiro Patrick e a menina diz que ele é um garoto ocupado. Mili continua escrevendo a sua nova história e se lembra do momento que se despediu de Duda. Na mansão da família Almeida Campos, Carol chega com Junior e são recepcionados por Carmen. A vilã reclama do horário que o rapaz trouxe sua namorada para casa. No mesmo momento, Valentina chega à sala e comunica Junior que Gabi não está passando bem. O rapaz e Carolina vão ao quarto da moça e estranham a recaída de Gabriela. Dani pergunta para Leticia se Rui não irá aparecer. A mãe questiona a filha se ela gostaria que o rapaz as visitasse mais vezes. A garota diz que não, pois não quer que ninguém atrapalhe os momentos de mãe e filha que elas têm. Beto chega em casa com Clarita. O entregador não para de fechar novos trabalhos para Tomás Ferraz e Clarita se irrita. No orfanato, Cintia pergunta para as crianças se eles gostaram da aula de Ulisses Franco. Os órfãos afirmam que adoraram e Tati pergunta se foi muito caro para contratá-lo. A nova diretora pede para que não se preocupem com isso. José Ricardo chega em casa e Carmen avisa o irmão que Gabi não está passando bem. A vilã diz que deve ser devido aos tratamentos que Carol está testando na moça. Preocupado, o empresário vai ao quarto de Gabriela. José Ricardo chega no local e Valentina explica ao patrão o que aconteceu. O empresário pede para a governanta e Carolina que o deixe sozinho com o Junior. José Ricardo pede ao filho que não quer mais que sua namorada interfira no tratamento de Gabi. Irritado, Junior tenta explicar para o pai que o tratamento de Carol está ajudando sua irmã. Na sala, a garçonete escuta a conversa de pai e filho. Carol fica chateada e vai embora da mansão. Junior vai à sala e percebe que Carol foi embora e fica irritado com o pai. No dia seguinte, as chiquititas esperam Ernestina na escola. As Top 3 aparecem e perguntam as órfãs se elas começaram a ensaiar. Vivi dá a notícia que Cintia contratou o melhor coreógrafo que existe, Ulisses Franco. As Top 3 ficam inconformadas. Cris convida as patricinhas para irem ao orfanato para conferirem as coreografias. Na mansão da família Almeida Campos, Valentina e Junior chegam do hospital com Gabi. O rapaz avisa Carmen e José Ricardo que sua irmã teve uma superdose de remédio. A vilã culpa Valentina pelo incidente. A governanta tenta se explicar e Junior a defende. José Ricardo diz à funcionária que Carmen pode estar certa. A megera afirma que se a culpa não é de Valentina, Carol pode ter dados os remédios errados para Gabi. Irritado, Junior defende a amada. Diante da situação, José Ricardo pede para que Carmen dê os remédios para a filha e que Valentina só cuide de Gabriela. No orfanato, Vivi, Mosca, Tati, Binho, Cris e Rafa se preparam para ensaiar. No quarto dos meninos, Pata e Bia também ensaiam.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Segunda

Jerônimo jura para Matias que nunca teve intimidade do Roberta. Os dois decidem exigir que Roberta faça o teste de DNA e marcam horário no laboratório. Roberta se sente encurralada e quando Renata diz que a levará à força para fazer o exame, ela se joga escada a baixo e acusa a irmã de tê-la empurrado. Roberta é levada para o hospital e Josefina pede ao médico que não comente com Gonçalo e Matias que Roberta já havia sofrido um aborto. Além disso culpa Renata pela irmã ter ficado estéril em consequência da queda. Karina finalmente consegue se livrar de Álvaro e o médico é hostilizado por todo o povoado e é acusado de ter provocado a morte de Rafael. Daniel engana Adriana e entrega a Branca os relatórios financeiros. Matilde finalmente admite que está apaixonada por Carlos. Aurora decide voltar para a capital e acusa Augusto de ser possessivo e manipulador.

Terça

No hospital, Josefina acusa Renata de ter empurrado Roberta e causado a perda de seu bebê. Jerônimo insiste para que seja feito o teste de DNA no feto, mas a médica diz que já não é possível. Jerônimo suspeita que Roberta provocou a queda de propósito, mas Renata se recusa a acreditar. Honório percebe que há algo errado nos relatórios financeiros e Adriana pede a Daniel que faça uma revisão. Carlos pede Matilde em casamento e ela aceita. Ao ler o resultado da autopsia, Carlos pede que Jerônimo volte para a fazenda. Augusto marca horário com um advogado para que Renata dê início ao pedido de divórcio. Inês comenta com Regina que Roberta perdeu o bebê já faz alguns dias. Renata diz a Jerônimo que não quer mais nada com ele, mas no fundo está sofrendo muito com essa situação. Jerônimo também está sofrendo.

Quarta

Ao analisar o balanço financeiro da empresa, Matias e Adriana se dão conta do tamanho do problema que Branca causou. Regina devolve o anel de compromisso a Antônio e pede a Gonçalo que vá a sua casa. Os dois estão muito apaixonados apesar de dona Carla ser contra o relacionamento. O delegado está a um passo de concluir que Jose e Josefina são a mesma pessoa. Renata e Jerônimo continuam perdidamente apaixonados, mas esse amor continua sendo impossível. Augusto se aproveita da situação e empurra Renata para um divórcio rápido e também para a anulação de seu casamento religioso. Selena seduz Augusto. Enquanto isso, na fazenda, o resultado da autopsia concluiu que Rafael não se suicidou e sim recebeu um tiro a queima roupa. Jerônimo quer mandar o Dr. Álvaro para a cadeia por cumplicidade.

Quinta

Jerônimo denuncia a participação de Roberta, Álvaro e Augusto no assassinato de Rafael. Ao descobrir que uma grande soma em dinheiro foi transferida por Branca para contas fantasmas, Gonçalo pede ajuda a Renata para descobrir quem é o cúmplice de Branca na empresa. Renata chega à conclusão que Daniel é o traidor. Devido aos documentos que Honório assinou por confiar em Branca é possível que seja acusado de fraude e vá para a cadeia. A polícia prende Álvaro por ser cúmplice do assassinato de Rafael. Augusto é detido no aeroporto como suspeito no caso. Roberta é presa em casa e assustada, nega participação no crime. Daniel se assusta ao ver o emprenho de todos para investigar as manobras de Branca na empresa. Renata visita Roberta na prisão e ela finalmente confessa que foi namorada de Rafael e que sim, ela é “a Bonita”. Mas afirma que nunca esteve na fazenda. Augusto quer se vingar de Jerônimo e pede a Ezequiel que faça algo para que fique na miséria. O capataz se nega. O delegado informa a Antônio que Josefina e Jose são a mesma pessoa e que uma de suas filhas não é biológica.

Sexta

Depois de admitir que é “A Bonita”, Roberta conta que Rafael lhe enviou uma carta terminando o relacionamento. Renata conta que Rafael recebeu uma carta onde ela terminava o compromisso. Roberta nega ter escrito a carta e Rafael também não pode ter escrito a carta que ela recebeu por que foi escrita no dia de sua morte. Renata procura Jerônimo e diz ter a prova de que Roberta não é a assassina de Rafael. Por um momento, Josefina sente remorso ao ver a filha presa por um crime que ela cometeu. Gustavo continua pedindo uma grande soma de dinheiro a Josefina para lhe entregar o documento que prova que Renata é filha de Regina e Roberto e também a certidão verdadeira de Renata.

Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre

Segunda

Helena joga o seu buquê de flores do casamento, que acaba com o casal Ofélio e Marina. Omar chora ao descobrir a doença da mãe. Na casa de Manuela e Isabela, as garotas fazem a noite das meninas. Omar promete para a mãe que irá cuidar muito bem dela.

Terça

Em casa, o garoto se preocupa com a falta dos remédios de Neuza e sai para resolver o problema. Rebeca diz para Frederico que ele precisa encontrar uma maneira de provar para Otávio que foi Tomas o responsável pelo roubo e que ele apenas caiu numa armadilha. Rebeca conhece Paola, que na verdade é Regina.

Quarta

Paola diz para Rebeca que possui uma ONG com objetivo de ajudar mães a encontrarem seus filhos desaparecidos. O C1R tenta convencer Manuela a voltar a cantar na banda. Os integrantes da “Manuela e Seus Amigos” também. Manuela decide se dedicar para sua banda do vilarejo.

Quinta

Nico recebe o panfleto de uma nova corrida de cavalos e fica empolgado. Sabrina faz placas ecológicas para espalhar no vilarejo. Pedro e Helena viajam em lua de mel. Na Top Records, os músicos decidem que o nome da banda será "Insanos". Geraldo reaparece no escritório da mansão para Regina.

Sexta

Geraldo ameaça Regina e diz que eles devem se ajudar para que todos saiam com vantagens. Otávio e Rebeca dizem para Manuela e Isabela que vão se casar. As duas comemoram. Omar segue cuidando da mãe. Téo sonha que começou a enxergar, mas acorda desesperado ao notar que continua cego. Frederico desconfia que Navarro pode estar por trás da armação de Tomas para prejudicá-lo. O estilista levanta provas para sua teoria.

O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos

Segunda

Fabíola transfere para uma conta de Graziela todo o dinheiro da herança de Alessandro. Alessandro leva o testamento para que um juiz o examine e assim poder recuperar seu sobrenome. Graziela começa a falar de sua origem e diz a Fabíola que seu pai era multimilionário e sua mãe uma estilista. Montse vai até a casa irmão para se encontrar com Alessandro e ele conta aos dois que Fabíola é filha de Benjamin e Graziela. Os dois não conseguem esconder que ficaram chocados com a notícia. Esmeralda volta da maternidade com o bebê e encontra Renato esperando por ela. Renato conta que Pedro Medina foi assassinado e talvez ela seja chamada para depor. Carlota tenta descobrir qual era a relação de Ezequiel com Pedro. Montse telefona para a tia e conta que o Comandante Robledo foi assassinado. Josefina sai para jantar com Adolfo e estranha seu comportamento. Amélia chega na casa de Fabíola e ela conta que está saindo de viagem com sua mãe. Amélia desmascara Graziela, diz que ela pertence a numa família humilde, e que não nasceu na Itália e sua mãe trabalhava como costureira.

Terça

José Luis está brincando com Laurinho e se surpreende quando ele diz que quer ter uma conversa séria com ele. O menino agradece a José Luis, diz que o ama muito, mas ele e sua mãe preferem viver ao lado de seu pai. José Luis diz ao menino que eles não poderão ir embora por que sua mãe está esperando um bebê. Alessandro pede explicações a Macário do porquê nunca lhe contou que Fabíola é sua irmã. Ele afirma que foi obrigado a jurar que nunca diria nada e sempre foi pressionado por Amélia, Benjamin e Graziela. Rosário discute com José Luis por ter contado a Laurinho que sua mãe está grávida e afirma que não descansará até que seu filho volte a ter uma família ao lado de Montse e Laurinho. Irritado, José Luis a expulsa de sua casa. José Luis vai até a casa de Fabíola. Ela tenta abraçá-lo, mas ele a despreza e diz sentir muito por não ter uma ordem de prisão contra ela. Montse e Alessandro chegam à casa de Carlota para apoiá-la pois pode estar correndo perigo ao lado de Ezequiel. Eles contam que antes de morrer, o Comandante disse que ela precisa conhecer melhor o seu marido.

Quarta

Maria chega na casa de José Luis decidida a seduzi-lo e provar o que Montse sente ao estar com ele, mas pensando em Alessandro. Alessandro e Montse estão na casa de Carlota. Ezequiel se irrita pela maneira como a esposa o expõe diante de seus sobrinhos. Ezequiel procura padre Anselmo e conta que Alessandro está vivo e espera por ele em Água Azul. O religioso se surpreende com a notícia. Alessandro e Montse visitam Fabíola na cadeia. Revoltada, ela conta que foi abandonada pela mãe e que ela sacou todo o dinheiro de sua conta bancária. Ela conta a Montse que Graziela sempre mentiu quanto a sua origem e até seu nome é falso.

Quinta

Fabiola conta a Montse e Alessandro a verdadeira história de Graziela. Demétrio e Renato conversando com o médico legista sobre o corpo de Pedro Medina. Nesse momento chegam Nádia e Victor e perguntam ao médico se o corpo encontrado está com os testículos mutilados. José Luis procura Maria e pergunta se já está com tudo pronto para que Montse a flagre na cama com Alessandro. Padre Anselmo chega à casa dos Mendonça acompanhado por Ezequiel.

Sexta

Adolfo fica sabendo por Josefina que o padre Anselmo está vivo e cobra de Ezequiel por ter mentido sobre a morte dele. José Luis devolve a liberdade a Montse e diz que pode ir embora com Alessandro se esse for o seu desejo. Padre Anselmo procura o juiz para declarar que Alessandro é filho de Benjamim Almonte. Sem imaginar o que está por acontecer, Montse agradece a José Luis por permitir que seja livre e possa ser feliz com Alessandro

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

