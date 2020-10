'A força do querer' nesta segunda (5): por vingança, Zeca dá surra em Ruy

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo / Estevam Avellar)

O destaque desta segunda-feira (5/10) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. No folhetim das 21h o público terá um aguardado encontro: Zeca (Marco Pigossi) finalmente vai achar Ruy (Fiuk) no Rio de Janeiro e a vingança pelo forasteiro ter levado Ritinha (Isis Valverde) será na forma de uma surra. O curioso da briga será a presença de Jeiza (Paolla Oliveira), que ajudará Zeca.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos

Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá para o Japão. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Cassiano diz para Alberto que quer conversar sobre Samuca. Alberto fica incomodado diante da relação cada vez mais próxima entre Cassiano e as crianças. Cassiano avisa que já providenciou o exame de DNA para comprovar que Samuca é seu filho. Dionísio expulsa Candinho de sua casa. Veridiana ameaça contar sobre o passado de Dionísio, caso ele destrate Candinho novamente. Ester leva Samuca para ver Chico e Olívia, e encontra Cassiano.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Florisval e Rosângela se casam. Gilda promove uma festa de despedida para Eliza no Flor do Lácio e avisa à filha que Dayse e Carlinhos dormirão com ela na casa de Hugo. Maurice aposta Stelinha em um jogo de azar. Arthur vê Carolina preocupada com Gabriel e oferece ajuda à ex. Arthur leva Carolina e Gabriel para o hospital. Maurice tenta atrapalhar os planos de Stelinha. Rosângela se sente culpada por mentir para os filhos. Carolina revela a Arthur que Gabriel é soropositivo. Rosângela esquece a panela no fogo e causa um incêndio. Florisval e Rosângela se desesperam. Arthur e Carolina se despedem.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos

Zeca conta para Nazaré como perdeu seu caminhão e fica incomodado com a presença de Jeiza. Ruy não resiste a Ritinha. Ruy se desespera ao saber que Edinalva deixou Parazinho. Caio provoca Bibi na frente de Rubinho. Simone critica Ivana por querer esconder seu corpo. Zeca agride Ruy. Jeiza desarma o segurança da empresa, que ataca Zeca para defender Ruy. Ruy afirma que devolverá Ritinha para Zeca. Joyce não dá atenção quando Silvana a alerta para se manter afastada de Irene. Marilda fala com Zeca sobre Ritinha e o deixa transtornado. Bibi tira satisfações com Caio. Ritinha afirma a Marilda que Ruy não irá se casar.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Tobias diz pra Maria Cecília que vai desistir de se apresentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Maria Cecília conta que compreende e que gosta do namorado de qualquer jeito. As chiquititas descobrem os anúncios com a promessa de recompensa pela cachorra Pipoca. A empregada Shirley diz pra Eduarda que estão pagando uma boa recompensa pela cachorra. A empregada suspeita que Carmen estava querendo se livrar da cadela. Eduarda pede pra Shirley ligar no telefone do anúncio para apurar as informações e perguntar o valor da recompensa. Após ligar, a empregada diz que é melhor devolverem a cachorra antes que os Almeida Campos descubram, pois senão vão ficar sem o dinheiro da recompensa e sem a cachorra. Duda vai ao orfanato Raio de Luz para falar a sós com Mili. O garoto diz que vai embora e que sua mãe já comprou as passagens. Mili fica triste demais. Duda pega na mão da chiquitita. Mili pergunta se vai demorar pra ele voltar e o garoto diz que ficará alguns meses por lá até sua mãe decidir voltar. Duda pergunta se Mili ficará bem e ela responde com outra pergunta: "quando você vier ao Brasil, promete que virá me visitar?". O garoto responde: "Isso será a primeira coisa que eu irei fazer!". Os dois se abraçam e ele diz ao pé do ouvido dela que se a chiquitita tivesse pedido pra ele ficar, ele não iria embora. Duda dá um selinho em Mili e sai do quarto. Enquanto isso, Beto busca Tobias de moto com a desculpa de que vai fazer compras, mas na verdade leva o amigo ao SBT para participar do programa da Eliana. Shirley vai à mansão dos Almeida Campos com a cachorra Pipoca. No orfanato, Mili vai correndo atrás de Duda, mas não consegue alcançá-lo a tempo e o garoto vai embora. Na mansão, Shirley diz que estava indo ao supermercado com a patroa e encontrou a cachorra. A empregada exige a recompensa. José Ricardo lhe dá um cheque. No SBT, Tobias vê um ônibus com fã-clube de Tomás Ferraz que ao lhe avistarem saem correndo em sua direção. Tobias e Beto tentam escapar e vão pra dentro do SBT. Tobias é levado ao camarim pelos produtores, onde é maquiado. Mesmo nervoso, Tobias não vê mais solução senão fingir ser o astro português Tomás Ferraz. Cintia leva a cachorra Pipoca de volta ao orfanato. Shirley volta ao apartamento da patroa e entrega o cheque pra Eduarda, que para de chorar ao ver o valor de 5 mil do cheque. As duas negociam e Shirley acaba ganhando 15% do valor da recompensa. As crianças mostram pra mascote Pipoca a casinha que construíram pra ela. Carmen vai ao apartamento de Eduarda e ao ver Shirley diz que percebeu que algo estava errado. Carol, Letícia e Dani se acomodam na sala pra ver o programa da Eliana. Beto pede por telefone para que Maria Cecília também assista ao programa. Nos bastidores da atração, Tobias está com medo e Beto diz que ele precisa ir ao palco pra não perder de vez Maria Cecília.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Jerônimo jura para Matias que nunca teve intimidade do Roberta. Os dois decidem exigir que Roberta faça o teste de DNA e marcam horário no laboratório. Roberta se sente encurralada e quando Renata diz que a levará à força para fazer o exame, ela se joga escada a baixo e acusa a irmã de tê-la empurrado. Roberta é levada para o hospital e Josefina pede ao médico que não comente com Gonçalo e Matias que Roberta já havia sofrido um aborto. Além disso culpa Renata pela irmã ter ficado estéril em consequência da queda. Karina finalmente consegue se livrar de Álvaro e o médico é hostilizado por todo o povoado e é acusado de ter provocado a morte de Rafael. Daniel engana Adriana e entrega a Branca os relatórios financeiros. Matilde finalmente admite que está apaixonada por Carlos. Aurora decide voltar para a capital e acusa Augusto de ser possessivo e manipulador.

Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre

Helena joga o seu buquê de flores do casamento, que acaba com o casal Ofélio e Marina. Omar chora ao descobrir a doença da mãe. Na casa de Manuela e Isabela, as garotas fazem a noite das meninas. Omar promete para a mãe que irá cuidar muito bem dela.

O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos

Fabíola transfere para uma conta de Graziela todo o dinheiro da herança de Alessandro. Alessandro leva o testamento para que um juiz o examine e assim poder recuperar seu sobrenome. Graziela começa a falar de sua origem e diz a Fabíola que seu pai era multimilionário e sua mãe uma estilista. Montse vai até a casa irmão para se encontrar com Alessandro e ele conta aos dois que Fabíola é filha de Benjamin e Graziela. Os dois não conseguem esconder que ficaram chocados com a notícia. Esmeralda volta da maternidade com o bebê e encontra Renato esperando por ela. Renato conta que Pedro Medina foi assassinado e talvez ela seja chamada para depor. Carlota tenta descobrir qual era a relação de Ezequiel com Pedro. Montse telefona para a tia e conta que o Comandante Robledo foi assassinado. Josefina sai para jantar com Adolfo e estranha seu comportamento. Amélia chega na casa de Fabíola e ela conta que está saindo de viagem com sua mãe. Amélia desmascara Graziela, diz que ela pertence a numa família humilde, e que não nasceu na Itália e sua mãe trabalhava como costureira.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.