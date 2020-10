'Borat 2' ganha trailer e data de estreia na Amazon Prime Vídeo

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Prime Vídeo/Divulgação)

O polêmico Borat está de volta depois de 14 anos. Em 23 de outubro, estreia a sequência intitulada Subsequente de Borat: Entregando um suborno prodigioso ao regime americano para beneficiar a nação que já foi gloriosa do Cazaquistão, na plataforma de streaming Amazon Prime Video. O trailer foi divulgado na quinta-feira (1º/10). Confira:

Sacha Baron Cohen retorna ao papel do repórter do Cazaquistão que está de volta aos Estados Unidos para filmar um novo documentário, agora ao lado da filha. Parte das cenas do filme foram rodadas durante a crise do coronavírus. O trailer é repleto de piadas sobre o tema, além de brincar com a política estadunidense.

No primeiro filme, com o título igualmente grande, Borat: O segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América, Sacha Baron Cohen ficou famoso com a sunga do primeiro filme. Com a maioria dos cinemas fechados por causa da pandemia, o longa-metragem vai estrear na Amazon Prime Video, plataforma de streaming. Jason Woliner assina a direção. A sequência é produzida por Cohen, Monica Levinson e Anthony Hines.